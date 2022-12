Luis de la Fuente, visto por sus futbolistas

Deulofeu, Abel Ruiz y Mingueza analizan el trabajo del nuevo seleccionador español Los tres jugadores coinciden en que es un técnico exigente, cercano y preparado para el reto

Luis de la Fuente llegó a la RFEF en 2013 para dirigir a la selección sub-19, con quien ganó el Europeo de 2015. En 2018, ya con Rubiales al frente, se hizo cargo de la sub-21, donde también ha dejado su sello ganando el Europeo 2019 y fue plata en los Juegos Olímpicos de 2020. En la Rojita ya había ejercido de segundo de Celades, con quien fue subcampeón en el Europeo de Polonia en 2017.

Su currículum le avala, sobre todo en un momento en el que el peso de los jóvenes en la absoluta está creciendo y, en ese sentido, nadie conoce mejor a las nuevas generaciones que él. SPORT ha charlado con tres futbolistas que han trabajado con él en diferentes etapas, desde sus inicios hasta la actualidad. Deulofeu, Óscar Mingueza y Abel Ruiz coinciden en que la selección española está en buenas manos y están convencidos de que la Federación ha acertado con su apuesta.

Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu, uno de los futbolistas con más partidos en la sub-21, coincidió con él durante el Europeo en Polonia de 2017, cuando De la Fuente era segundo de Albert Celades: “Tengo un recuerdo muy bonito de aquella etapa, yo era el capitán. Los jugadores notábamos que era una persona exigente, serio, que lograba que el equipo estuviera siempre enchufado. Fue una pena perder la final contra Alemania, pero al final pudo acabar el trabajo”, recuerda. El hoy futbolista del Udinese le define como un entrenador que apuesta por “un juego ofensivo, aunque equilibrado a nivel defensivo”. A nivel personal comenta que “como capitán hablaba más con Celades, pero teníamos una buena relación”. No tiene ninguna duda de que “la selección está en buenas manos, un técnico de la casa, que creo que es importante”. Eso sí, no se atreve a aventurar cómo le irá porque “estamos en un mundo muy resultadista y nadie regala nada”, aunque le ve “totalmente preparado para el cargo”.

Óscar Mingueza

En la misma línea se expresa Óscar Mingueza, futbolista del Celta que coincidió con De la Fuente siendo jugador del Barça. No fue un periodo largo en la sub-21, pero suficiente para conocer su filosofía y manera de hacer desde el banquillo. El canterano blaugrana recuerda con cariño su experiencia porque “me cuidó mucho y el trato que tuvimos fue muy bueno. Me llamó, me preguntó, se interesó por cómo me sentía más cómodo… Creo que le irá bien en la absoluta”. En cuanto al estilo de juego, Óscar apunta que, aunque la Rojita es eminentemente ofensiva, “entiende muy bien el trabajo de los defensas porque él fue lateral zurdo”. En ese sentido, “es consciente de que quienes estamos detrás necesitamos la ayuda de los medios, de los extremos, sabe lo que pide el equipo”.

Mingueza pudo conocerle mejor durante los Juegos Olímpicos porque, al estar lesionado, “tuve más trato personal y la verdad es que me cuidó mucho. Está muy encima de la gente y es muy cercano con los jugadores”. Aunque eso sí, “es un técnico exigente y le gusta trabajar con intensidad”.

Abel Ruiz

Abel Ruiz, el futbolista que más partidos ha jugado con De la Fuente, coincide al cien por cien con esa forma de entender el día a día de los entrenamientos y los partidos: “Es muy intenso, súper intenso, lo vive todo mucho y eso se ve en el campo, desde el banquillo. Está muy encima de nosotros y no nos deja relajarnos ni un minuto”. El delantero del Sporting de Braga, que conoce muy bien todo lo que se cuece en la Federación Española, está convencido de que no tendrá problemas en la absoluta para trasladar el trabajo realizado en las inferiores: “No va a cambiar en nada su forma de ser y de jugar, ni tampoco el trato con el equipo. Ya sabe lo que es un partido internacional y cómo se gestionan este tipo de competiciones y torneos”. A nivel táctico, “le gusta charlar con los jugadores, corregir errores, usar el vídeo y reforzar constantemente lo que se ha hecho bien”. Abel Ruiz tiene claro, además, que para los futbolistas jóvenes de la selección “es una buena elección porque la mayoría de los que están en la absoluta han pasado por sus manos, nos conoce bien y eso es bueno, confía en la juventud y lo ha demostrado”.