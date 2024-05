Alonso vuelve a cargar contra la FIA: "No nos dejan competir"

Fernando Alonso no tenía motivos para estar contento al final de la jornada del viernes en Miami. Penúltimo en los Libres 1 para ahorrar neumáticos y octavo en la clasificación sprint para la carrera de este sábado, el piloto asturiano estaba además muy molesto con la decisión de la FIA, que ha rechazado el recurso de Aston Martin por la sanción que le cayó en el pasado GP de China por su toque con Sainz en el sprint y que restó 3 puntos a su superlicencia.

"Fue difícil leer el agarre en la pista y cambiar del neumático de medio al blando al final, pero igual de difícil para todos. Creo que metimos ambos coches en la SQ3, que era el objetivo y ya veremos lo que podemos aprender de cara a la carrera", ha dicho Alonso. Se refería a la carrera del domingo. "El sprint no sirve para nada. Son muy pocos puntos en juego y tampoco nos dejan competir porque nos penalizan por cualquier cosa que hagamos. Será un día aburrido desde fuera, estaremos en el tren de coches, pero nosotros recogeremos información útil desde fuera”, ha añadido el asturiano en tono crítico.

“No hemos hecho ninguna tanda larga en los entrenamientos y el sprint no significa nada. Sobre todo porque no podemos luchar ni nada de eso. No es muy interesante", ha zanjado.

Por su parte, su compañero Lance Stroll, que lo superó al acabar séptimo en la parrilla para la prueba sprint, considera que "ha sido una buena clasificación para Aston Martin y para mí, por supuesto. Esperemos que al ahorrar un juego de neumáticos podamos hacer algo bueno para la carrera de mañana".