Luis de la Fuente: "Hablaré con Sergio Ramos"

El nuevo seleccionador español ha explicado cómo será su liderazgo en La Roja El técnico ha abierto la puerta al regreso del central del PSG a la selección

Luis de la Fuente, nuevo seleccionador español en sustitución de Luis Enrique, ha explicado la idea que tiene para llevar a cabo su liderazgo en La Roja. Lo ha hecho en una entrevista concedida a 'El Partidazo' de la Cadena Cope y, por lo expuesto, su manera de ejercer va a ser muy distinta de la del ex técnico. De hecho, ha explicado que "se consiguen mejores objetivos con un buen ambiente, no con el látigo". También reveló que contempla el regreso de futbolistas como Sergio Ramos: "Hablaré con él".

El de Haro ha expresado que "mi forma de comportarme no es impostada, es la que es. Cuando hablas a la gente con inteligencia, respeto, moderación y sosiego también se llega. Es mi forma de ejercer el liderazgo. No es mi objetivo, es mi forma de actuar". En ese sentido, añadió que "lo triste es que la normalidad parezca lo excepcional. Ser una persona normal parece que tiene que ser excepcional. ¿Qué tienes que ser? ¿Agrio, antipático? Se consiguen mejores objetivos con un buen ambiente, no con el látigo".

Ha confesado que no es usuario de las redes sociales: "Leo el periódico, veo la televisión, escucho la radio, me considero informado". Sobre el tema comentó que "quiero que la gente me conozca en el cuerpo a cuerpo, no por anónimos, me gusta ver la cara a la gente y debatir". Y es que, según aseguró, "no he visto ni un segundo de los Twitch de Luis Enrique. Me he enterado por los medios de algunas cosas que ha dicho". Acabó diciendo sobre el tema que "el que diga que no le duelen las críticas es falso".

Su idea de fútbol

De la Fuente quiere que "España juegue un fútbol combinativo, pero con otros registros. Vengo a integrar e incorporar otras situaciones de juego, otros matices, ni mejores ni peores que los de hasta ahora, diferentes". En lo que sí coincidirá con Luis Enrique es en la mayoría de los internacionales: "Estaremos de acuerdo en un gran número. En 20 o 21 habría coincidido", respecto a la lista del Mundial. Al respecto, comentó que "fijo no hay ninguno, pero a Èric Garcia lo he tenido en categorías inferiores, encaja muy bien en la idea de fútbol que hay en la Federación y es un futbolista muy importante. Hay que saberlo tratar y darle su espacio. Esas críticas tan duras igual le han perjudicado". De Rodri dijio que "para mí es centrocampista, pero también en determinados momentos podría jugar de central, tiene capacidad para hacerlo".

¿Vacas sagradas?

El seleccionador abrió la puerta al regreso de futbolistas que "son historia del fútbol español y nos ha llevado a la gloria" porque considera que "aún pueden dar mucho, tengo que hablar con pesos pesados y otros jugadores que hay que recuperar y tienen que estar aquí". Una reflexión que puede servir para que jugadores como Sergio Ramos vuelvan a La Roja. De hecho, cuestionado directamente por el central del PSG en la Cadena Ser, aseguró que "Está entre los jugadores con los que hablaré".