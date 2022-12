Las mejores frases de Luis Enrique en el Twitch de Ibai Llanos

El ex seleccionador español analizó su adiós a la selección y explicó sus planes de futuro "Creo sinceramente que hemos perdido una gran oportunidad", confesó sobre el Mundial

Luis Enrique le ha cogido el gusto al Twitch y, tras su experiencia durante el Mundial de Qatar, aceptó la invitación de Ibai Llanos para participar este lunes por la noche en el directo de su canal. Ha sido, de hecho, su primera aparición pública desde que dejó de ser seleccionador español, cargo que ahora ejercerá Luis de la Fuente, dando el salto desde la Sub-21. El técnico asturiano, entre otras cosas, aseguró que se plantea realizar un último 'stream' en su canal para acabar de recaudar fondos para la Fundació Enriqueta Villavecchia.

Estas son las mejores frases de Luis Enrique durante el 'streaming' con Ibai Llanos:

El análisis de España en el Mundial

“Han sido días intensos, pero estoy muy bien, con el optimismo crítico de alguien que está preparado para lo que venga. Ahora se abren infinidad de posibilidades, es un momento para descansar, estoy contento, la verdad”.

"Hemos dado confianza a jugadores jóvenes y se ha recuperado la ilusión por la selección. ¿Podríamos haberlo hecho mucho mejor? ¿Podría haber llevado otros jugadores? Soy consciente, pero mi trabajo es tomar decisiones. Cuando uno da todo y da el cien por cien...".

"Desde el primer día intentamos convencer a los jugadores de que teníamos posibilidades reales de ganar el Mundial".

"Veo los partidos del Mundial y me quedo con un punto de pena, pero ya no me flagelo".

"Es evidente que no jugamos un buen partido contra Marruecos, pero saco una lectura positiva de mi etapa y no solo valoro el Mundial".

"Por nivel futbolístico, pienso que hemos perdido una gran oportunidad y me sabe muy mal".

El análisis de su trabajo

"Ya lo comenté. Creo que Pablo Sarabia merecía más de los cinco minutos que le di. Ahora mismo lo hubiera puesto incluso de titular. No soy de los que se flagela, seguramente hubiéramos perdido igual, pero en términos de justicia se lo merecía. Le mando un saludo que es un fenómeno".

"Seguro que nos ven los jugadores. Pedri, Pedri. Son muy buenos chavales, el Mundial es una experiencia que se cargan en la mochila. Después de una frustración, si eres positivo, en el fútbol se aprende seguro".

"¿Cambiaría algún jugador? Te soy sincero, no lo haré público, pero quitaría a uno y pondría a otro".

Su adiós a la selección

"Pensaba que tendría que tomar una decisión (sobre si seguir o no como seleccionador), pero al final no ha sido necesario".

“Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado”.

"Es la primera vez que me pasa en mi carrera que no me renuevan".

Luis de la Fuente, un acierto

"A Luis de la Fuente, cuando haga su lista, le pasará lo mismo. Es un debate en el que no entro, lo respeto, pero yo hago mi trabajo".

"Le mando un gran abrazo a Luis, es muy majo, está muy bien preparado y merece todo lo bueno que le llegue. Es un fenómeno. Confío mucho en él como seleccionador".

"Ojalá pueda ganar la segunda estrella para España. Ahora va a poder jugar una Final Four de la Nations League, seguro que me lo agradece".

Planes de futuro

"Me veo con confianza para coger un club, pero a partir de la próxima temporada. A no ser que venga algo muy grande y muy interesante".

"Me tienen que querer, esto es lo de siempre. Si no tengo ofertas, no puedo decidir. A día de hoy no tengo ofertas".

Lo que queda de Mundial

"A nadie le sorprendería que Marruecos llegue a la final, está donde está de forma merecida".

"Bono adivinaba ocho de cada diez lanzamientos, aunque luego tenía un bajo porcentaje de paradas. Es un especialista, mucho nivel. Nosotros les obviamos estos datos a los jugadores, aunque los manejábamos".

"Soy muy malo haciendo predicciones, me gustaría que Leo Messi, por el fútbol, pudiera levantar el troncho".

"Estamos con la posibilidad de repetir ganador del Mundial, que no me gustaría. Sería un puntazo que ganara Marruecos, contra Portugal no empataron, ganaron. Y si no, lo que he dicho, por Leo Messi, pero no quiero meter la mufa".