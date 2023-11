José Lana: "España competirá en el Mundial a través de la posesión"

"Es el único título que nos falta porque a nivel global nunca seremos los más fuertes y rápidos, pero tenemos nuestras armas como el talento", explicó a SPORT En la entrevista, el seleccionador español sub 17 explica que el objetivo es "que los rivales no puedan salir por la fatiga de estar corriendo detrás del balón"

España debuta este viernes en el Mundial sub 17 de Indonesia. El seleccionador, José Lana, se ha decantado por un equipo joven, con mucha calidad y ocho futbolistas formados en La Masia. El fútbol como arma contra el físico de otros rivales más desarrollados en categoría juvenil.

Llegaron la semana pasada a Indonesia y el viernes debutan ante Canadá, ¿cómo se encuentra el equipo?

Nos estamos todavía adaptando al cambio horario, la temperatura y humedad. Estamos muy contentos con el nivel de los entrenamientos. Ya estamos cerca del que queríamos para la competición y con ganas de empezar.

La competición parece muy exigente con rivales como Francia, Alemania o Brasil...

Es una competición dificilísima. No se nos ocurre pensar en que en algún país no haya 11-12-13 jugadores muy buenos. Un torneo de estas características, en que un día malo te deja fuera, es tremendamente complicado.

¿Pero van a por el título sin complejos?

Intentaremos hacer todo lo posible para ganar los partidos y dejar el escudo y el pabellón de España lo más alto posible. Estamos en una etapa de formación. El objetivo fundamental es formar jugadores para que lleguen a la selección absoluta y conozcan con anticipación el sistema de trabajo y el modelo de juego. Cuando salimos al campo somos la selección española y queremos ganar todos los partidos.

¿Es una ventaja contar con jugdores de canteras como el Barça o Madrid que ya se les exige mucho en la categoría juvenil?

Creo que sí. Hay que estar acostumbrados a rendir en cualquier tipo de condición. Hay jugadores que son muy buenos y cuando compiten con exigencia máxima, al principio les cuesta. Tenemos la ventaja de que estos jugadores están acostumbrados desde muy pequeños a jugar torneos internacionales y, aunque no tengan la exigencia absoluta de ganar todos los torneos, ellos se lo toman así.

Marc Guiu celebra un gol con la selección española sub-17 | RFEF

Y eso que no puede contar con Lamine Yamal...

Lamine es muy especial por el talento que tiene, como se ve jugando en el primer equipo del Barça y la selección absoluta. Nos comunicaron que no era seleccionable para nosotros y y miramos a qué futbolistas podíamos traer.

¿A nivel persona cómo asume esta gran experiencia?

Estuve en Europeo sub’19, pero a nivel fIFA nivel es mi primera experiencia. Estamos centrados en intentar construir un equipo para que la Federación y selección se pueda aprovechar en un futuro. Tenemos la ambición de ganar, pero nuestro trabajo realmente es ayudar a los jugadores a crecer y conozcan esto lo antes posible.

El Mundial sub 17 es el único título que España no ha ganado, ¿se lo toman como un reto añadido?

Esta edad es cuando más se nota la diferencia física. A nivel global nunca seremos el equipo más fuerte y rápido. Tenemos que competir con nuestras armas. Éste es uno de los motivos que explican que sea el único título que nos falta. Buscamos la combinación de jugadores fuertes y rápidos con el talento que tienen todos para construir fútbol a través de la posesión del balón.

España es la selección más con una media de edad más joven del torneo después de Senegal y Nueva Caledonia, la apuesta suena a muy valiente.

Buscamos perfiles definidos para cada posición en el campo, sin mirar la fecha de nacimiento. Queremos encontrar a los jugadores que se adecuean a estos perfiles. Se han quedado fuera jugadores muy buenos, que van a ser profesionales seguro y alguno llegará a la absoluta. Los que están aquí son los que mejor se adecuan al estilo actual.

¿Es decir, quieren dejar el sello 'made in España' que tantos éxitos ha dado?

Vamos a ser un equipo que intentará dominar el partido a través de la posesión del balón. Ser presionantes cuando lo perdamos y luego tener un buen funcionamiento en temporización, en bloque medio y bajo porque es imposible que en un partido no haya situaciones en las que trabajar en estas zonas. Quizá es lo que más nos cuesta por la procedencia de los futbolistas de equipos muy buenos. Son situaciones que no viven mucho a lo largo de la temporada.

Experiencia en Canadá

El destino ha querido que el debut sea ante Canadá, un país en el que usted trabajó, ¿cómo valora la experiencia?

Muy buena. Estuve en dos periodos diferentes. Es un país en el que te dan ganas de trabajar por el comoprtamiento de la gente como sociedad. Es un país especial.

¿En Canadá y Estados Unidos se trabaja la base de manera muy especial a Europa?

En Canadá me encontré con un país muy grande, con mucha diferencia horaria entre las zonas del país. El fútbol es diferente según la zona. En el interior no siempre hay fútbol once. En las costas si que se juega el fútbol once todo el año. Así van construyendo. Yo estaba en Calgary. Allí hay temporada de invierno y verano. En invierno practican el fútbol indor, el fútbol americano que conocemos en que no hay líneas de fuera, que se juega con la pared. No tiene nada que ver con el fútbol once. Les condiciona para decantarse por futbolistas que dedican más tiempo ak fútbol once. Pero la formación no tiene nada que ver con aquí. Hay niños pequeños que trabajan 6-7 horas al día.

Igor Oyno, del Villarreal, es el jugador más joven de la Rojita | Sefutbol

¿Antes ha hablado de la importancia del físico en el Mundial, tanta importancia tiene?

La forma de competir contra estos rivales es estar con el balón el mayor tiempo posible y cuando lo perdamos, estar cerca y hacer una buena presión. Que no les queden ganas de salir al espacio por la fatiga acumulada corriendo detrás de nosotros. En los partidos habrá fases en que el rival nos someta. La diferencia física existe y debemos aprender a jugar contra ello. Hay que estar preparados los 90 minutos porque el rival a balón parado o en una transición te puede marar

¿Brasil es la gran favorita al Mundial?

Creo que no hay favoritos. Hay mucho nivel individual. Con la generación del 2006 jugamos contra ellos en el torneo de desarrollo de la UEFA en Gales, que siempre se invita a una federación de fuera para ver lo que hay en el futuro en otras zonas del mundo. Cuentan con el nivel individual y la calidad que se presupone, pero nosotros también, También están Francia, Inglaterra, Alemania, los países asiáticos, Japón está cada vez más cerca , los africanos que aparte de la fuerza física y velocidad, cada día juegan mejor y están mejor trabajados tácticamente, Argentina... no me atrevería a señalar ningún favorito.

¿Para combatir a estos rivales es importante tenr varios planes?

Tenemos que funcionar básicamente por la posesión del balón, pero debemos ser también agresivos. Saber identificar el momento de hacer lapresión y cuando robamos el balón, ser rápidos en las transiciones ofensivas. Manejamos sistemas diferentes, con dos puntas, dos puntas y un media punta...estamos preparados para lo que nos pueda presentar en el torneo.