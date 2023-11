El 1x1 de los jugadores del Barça para el Mundial sub 17

El seleccionador, José Lana, analiza para SPORT a los 8 futbolistas del FC Barcelona que participan en el Mundial de Indonesia La Rojita debuta este viernes ante Canadá con el reto de ganar el único título que le falta a las selecciones de España

José Lana, seleccionador español sub 17, conversó con SPORT desde la concentración de la Rojita en Indonesia. El equipo debuta este viernes frente a Canadá con la ambición de llegar muy lejos en el torneo.

Lana apuesta por el talento y ha llamado a 8 jugadores del Barça en su lista de 21 futbolistas para asaltar el título. Éste es su análisis de los barcelonistas que están bajo sus órdenes, puntualizando para empezar que "todos los chavales deben seguir aprendiendo y mejorando".

Pau Cubarsí

"A nivel ofensivo es top mundial, espero que siga en esta progresión y que también lo sea cuando juegue definitivamente en fútbol profesional. A nivel defensivo también funciona muy bien, domina muchas situaciones de juego atrás, cada vez gana más disputas y temporiza muy bie. Sabe el momento en que debe hacer una entrada. Es muy inteligente. Es un jugador completísimo".

Héctor Fort

“Es un lateral para jugar a lo que quieras, te vale para todo. Para un equipo que quiera un lateral profundo, que doble por fuera o para equipos que quieran ocupar espacios interiores y progresar por dentro. Tiene velocidad, fuerza, agresividad, muy buen juego combinativo. Su centro al área buenísimo. También es muy completo".

Marc Bernal

“Es de esos jugadores que tienen la jugada en la cabeza antes de que pasen las cosas. Tiene la capacidad de jugar a un toque al máximo nivel y cuando el rival se lo impide es capaz de no perder el balón. Tiene una buena llegada desde las egunda línea, dispara con las dos piernas, un potencial altísimo”

Andrés Cuenca

“Es muy similar a Pau Cubarsí. Tiene muy buena salida de balón, es de un nivel máximo mundial. A nivel defensivo le pasa como a Pau. Es muy bueno en transiciones defensivas y también es muy bueno para anticipa. Decide correctamente cuando la jugada necesita anticipar y temporizar. Está mejorando muchísimo en la defensa del uno contra uno y los centros al área".

Pau Prim

“Pau es el capitán de esta generación desde siempre. Lo tuve en la sub 16, como los que están aquí nacidos en 2006. Es fundamental, decide a lo que juega este equipo. Sabe cuando hay que dar velocidad, cambiar el balón al otro lado o tener un poco de pausa. Domina las dos piernas, tiene conocimiento del juego y, a nivel defensivo, aunque se pueda creer que no es agresivo ni muy fuerte, ofrece mucho rendimiento por lo inteligente que es. Recupera muchos balones, sabe que no debe perder el sitio y no hacer algunas entradas".

Juan Hernández:

“Juan te hace cosas en los espacios donde es más difícil elaborarlas. Entre líneas es el sitio en el que no tienes mucho tiempo para jugar. Hace unos controles girándose en carrera para meter último pase o finalizar que no son normales. Ha mejorado mucho en la faceta de hacer goles, que de pequeño le costaba más"-

Quim Junyent

“Quim es el perfil que buscamos en la selección española. Puede participar en zonas donde no hay mucho tiempo, para girarse con el control y tiene la capacidad de no perder el balón cuando está acosado. Es muy habilidoso, pese no ser un jugador rápido ni excesivamente fuerte, tiene un rendimiento defensivo muy alto”.

Marc Guiu

“En España se busca habitualmente otro tipo de 9, de venir a buscar, de jugar entre líneas y ser combinativo. Los 9 deben aportar sobre todo goles al equipo. Marc domina todas las sitauciones de dar profundidad. Nosotros tenemos a muchos jugadores que juegan muy bien y es importante que el punta aporte esta profundidad. No debemos ser predecibles. Si jugamos siempre al pie, el rival te esté esperando para saltar con un paso hacia delante".

"Con Marc, el rival debe estar pendiente de la espalda , estirar sus líneas y permitir jugar por dentro. Además, en cualquier acción, no solo es capaz de generar una ocasión de gol, sino que también marca. De una situación de dónde piensas que no puedes rascar nada, hace gol. Todo ello le convierte en un futblista muy grande”.

José Lana ha formado un bloque en el que el talento es su principal baza frente a selecciones que basan su fortaleza en el físco. Los jugadores del Barça, en este sentido, son ideales para extender una forma de jugar que siempre ha dado éxitos a las inferiores de España.