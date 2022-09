Jorge Vilda: "Nunca me he planteado dimitir"

Antes de contestar a las preguntas, el seleccionador ha querido lanzar un mensaje "Desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto para con ellas", ha advertido

Una vez se ha conocido la lista oficial de Jorge Vilda sin las 15 futbolistas que pidieron no ir convocadas ni tampoco Jenni Hermoso ni Irene Paredes, el seleccionador nacional ha comparecido en rueda de prensa de cara a los encuentros amistosos contra Suecia en Córdona y ante Estados Unidos en Pamplona.

Antes de comenzar el turno de preguntas, Vilda ha querido lanzar un mensaje un mensaje:

"Quiero gradecer el apoyo de todos los seleccionadores de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, y todos los mensajes de apoyo que he recibido, mas allá de familia, amigos y compañeros, de gente incluso que no conozco. Y también quiero decir que no le deseo a nadie por lo que tengo que estar pasando.

Lo primero que tengo que comentaros es que, por la falta de claridad del mensaje de las jugadoras, se han podido deslizar dudas y se ha abierto el abanico a que haya pasado algo extradeportivo. Es normal, porque todo lo que se ha montado no tiene sentido con algo deportivo. Y en este sentido quiero hacer un llamamiento y si hay algo que no haya sido un trato exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto y sí alguna tacha para mi comportamiento con ellas.

A partir de ahí, lo que creo es que hay que ser valientes, por eso estoy yo aquí una vez más y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta con la verdad, porque con la verdad y valentía se llega lejos y todo este tiempo hemos trabajado con honestidad para dejarnos la piel, que es lo mas importante. Ahora vamos a jugar contra las terceras y las primeras del mundo, esa es la preparación que quería de cara al Mundial. Y justo ahora nos han enviado un mail.

Hoy aquí espero que todo el mundo se vaya contestado y con un máximo respeto por las jugadoras que no están entre las 15 no han enviado el correo. Espero que no haya presiones para las que no vengan y que no hagan ver que no están haciendo lo correcto. Defender a tu país es a lo máximo a lo que pueda llegar una futbolista, es un privilegio y siempre lo será, no podemos verlo diferente por subirte a un cargo".

Para cerrar, el seleccionador ha asegurado que en ningún momento ha pensado en dimitir.