Gavi quiere recuperar su mejor versión ante Italia

El joven centrocampista deslumbró en el primer tramo de la temporada pero sufrió un ligero bajón al final La campaña que montaron en su contra y los problemas con su contrato son factores que pudieron afectarle

Gavi debutó con la selección española en la Final Four de la Nations League de 2021 ante Italia. Curiosamente, hoy vuelve a reencontrarse con ese primer rival y en las mismas condiciones. Luchando por un puesto en una final, que en esta ocasión sería contra Croacia, que ayer ganó a Países Bajos en un partido trepidante.

En aquel estreno en San Siro se vio a un Gavi superlativo. Su actuación ante futbolistas de la talla de Verratti o Jorginho dio que hablar. Incluso los medios italianos se sacaron el sombrero ante lo que hizo un futbolista que en aquel momento tenia solo 17 años. Los que criticaron a Luis Enrique por llevarlo a la absoluta se tuvieron que esconder.

El centrocampista azulgrana buscará esta noche ante los 'azzurri' recuperar su mejor versión después de una temporada en la que ha ido de más a menos y en la que ha acabado notando el esfuerzo de jugarlo casi todo bajo las órdenes de Xavi Hernández en el Barça y también en la que se ha visto inmerso en asuntos extradeportivos que no le han ayudado y que en algún momento le han llegado a afectar en su rendimiento.

Gavi y Luis Enrique, durante el Mundial de Catar | AFP

Su estilo agresivo, nunca con mala fe, su ambición e intensidad que pone en todas sus acciones fue convertido por sus detractores y altavoces madridistas en violencia. Se inició una campaña en su contra para intentar dejarlo como un futbolista violento que solo daba patadas. La campaña fue tan grande e intensa que hasta Xavi tuvo que salir en más de una ocasión en rueda de prensa para denunciarla.

Además no fue casual que las críticas las recibiera por sus actuaciones con el Barça pero jamás vistiendo la camiseta de la selección española. Cuando juega con 'La Roja', la violencia pasa a ser furia o pundonor. Hoy, con España, podrá jugar con más tranquilidad y el foco no se situará en las faltas que haga o si entra demasiado duro o no.

El Gavi de la final de la Supercopa

El mejor momento de Gavi esta temporada se vivió en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Su actuación en aquel clásico fue colosal. Situado como falso extremo izquierdo fue indetectable para la defensa madridista y Carvajal sufrió un auténtico calvario para frenarlo.

Gavi durante la final de la Supercopa de España. | EFE

Coronó aquel partidazo con un gol, el primero, y dos asistencias, a Lewandowski y Pedri. Fue lo que espera Xavi de él. Que a su intensidad y su capacidad de presionar al rival en todas las zonas del campo, supiera detectar donde estaban los espacios y por donde podría hacer más daño. Además, claro está, del premio del gol. El técnico siempre les pide a sus centrocampistas que intenten pisar más el área rival.

En el segundo tramo de la temporada no se ha conseguido ver a ese Gavi tan esplendoroso. También es cierto que la lesión de Pedri le obligó a jugar casi todo y a no tener descanso.

Mareado con su inscripción

Renovado a principios de temporada hasta 2026, Gavi ha jugado toda la temporada pendiente de su inscripción con ficha del primer equipo. Durante mucho tiempo lució el 30 porque siguió jugando con ficha de juvenil hasta que un juez le dio la razón al Barça y permitió que el centrocampista fuera inscrito de forma cautelar. Pasó entonces a vestir con el 6 en la camiseta.

LaLiga recurrió y le dieron la razón. Un juzgado desestimó el recurso que permitió al Barça obtener la cautelar porque la demanda fue entregada fuera de plazo. Recuperó el 30. Pero todavía hubo un cambio más. El mismo día que la Liga le aprobaba el plan de viabilidad al club azulgrana, la sección 15 de la Audiencia de Barcelona estimó el recurso interpuesto por el Barça contra el decreto del Juzgado Mercantil y permitió la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo.

Ahora por fin este tema está cerrado y gracias a la aprobación del plan por parte de la Liga Gavi podrá ser inscrito con ficha de jugador del primer equipo, independientemente de lo que diga un juzgado.