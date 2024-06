¡Nuevo récord de Cristiano Ronaldo con Portugal!

Pasan los años y las temporadas, pero la ambición de Cristiano Ronaldo por seguir compitiendo, seguir ganando y seguir anotando goles no cesa. Y de hecho, el delantero portugués ha registrado un nuevo récord con su selección.

Cristiano ha salido de titular en el partido amistoso entre Portugal e Irlanda. En la primera mitad, no ha tenido suerte de cara gol y ha estrellado un balón a la madera en una falta directa. No obstante, no lo ha dejado de intentar y en la segunda parte ha estrenado su casillero particular.

En un potente disparo con la pierna izquierda que entró por la escuadra, Ronaldo ha perforado la portería contraria para poner el segundo en el marcador a favor de Portugal y el primero en su cuenta. Fuera de sumar un nuevo tanto, el atacante del Al-Nassr ha establecido un nuevo récord, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en marcar en 21 años consecutivos con su selección.

No ha frenado la estrella portuguesa que a pase de Diogo Jota ha logrado su segundo tanto del partido y ha sentenciado la victoria de Portugal en el duelo amistoso. De esta manera, ha llegado a la cifra de 130 goles con el combinado 'luso'.