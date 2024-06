¡Jon Rahm se retira del US Open!

Jon Rahm no estará en el US Open que arranca el próximo jueves 13 de junio. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales, después de sufrir una infección en su pie izquierdo.

"Después de consultar con varios médicos y mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open Championship de esta semana", arranca el español en su comunicado. Ya tuvo que retirarse del LIV Houston la semana pasada por dicha infección, y aunque afirmó que estaba bajo control, ha preferido no forzar.

En la rueda de prensa previa al torneo, aseguró que pese a seguir teniendo cierto dolor, consideraba que la infección iba mejorando. "No sé qué pasó, pero se infectó. Está mejorando, pero sin duda sigo con dolor", decía.

"Decir que estoy decepcionado es poco. Deseo que todos los participantes tengan la mejor suerte posible. Le quiero agradecer a todo el personal de la USGA, los voluntarios y la comunidad de Pinehurst por organizar lo que estoy seguro será un campeonato increíble. ¡Espero volver a la acción lo más pronto posible!", añade.