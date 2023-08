Víctor Francos: "Si la Federación no actúa en el caso Rubiales, lo haremos nosotros"

El presidente en funciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) emplaza a la RFEF a abrir diligencias con urgencia Francos no aclara si espera la dimisión de Rubiales pero quiere conocer la versión de Jenni Hermoso en profundidad

El beso no consentido de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a la internacional española, Jenni Hermoso, se convertido en asunto de estado. Las contudentes palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, han abierto un nuevo escenario para Rubiales, que sigue en el centro del debate.

Sánchez ya avisó que lo ocurrido era "inaceptable" y calificó de "insuficientes" las disculpas del presidente de la RFEF. Ayer la RFEF anunció la convocatoria de urgencia de una Asamblea General Extraordinaria para este viernes en su sede de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, en la que se tratará el caso. La reunión será a partir del medio día (12:00 horas).

A todas estas cuestiones se refirió Víctor Francos, presidente en funciones del CSD, ayer en los micrófonos de 'El Larguero'. Francos se mostró muy contudente: "Yo a la Federación esta tarde le he comunicado formalmente a la persona pertinente la necesidad de urgencia y, que si no lo hacen con urgencia actuará el CSD. Cuando digo urgencia es urgencia, no me hagas decir si es el viernes o el lunes. En los próximos días espero leer la resolución y que, a partir de ahí, comenzar a caminar".

El presidente en funciones del Consejó Superior de Deportes dejó muy claro el procedimiento que espera ahora por parte de la RFEF. "La única cosa que pido a la Federación es que se abriesen esas diligencias y que la investigación se haga de la forma más diligente posible. En ningún caso, diga lo que diga el expediente de la Asamblea, eso implica que las medidas adicionales que tiene que tener el CSD quedan suspendidas, que son analizar las tres denuncias que tenemos y decidir si se elevan o no al TAC".

Francos destacó ahora la importancia de conocer en profundidad la versión de la jugadora. "Evidentemente la declaración de la protagonista iluminará todo el expediente". Sobre si espera que Rubiales dimta, se mostró prudente: "No espero nada. Cada uno tiene que hacer lo que considera. El Gobierno tiene otras obligaciones, como aplicar la Ley del Deporte".