Sánchez Vera, favorito para sustituir a Jorge Vilda

Pedro Rocha, presidente en funciones de la RFEF se refería a Jorge Vilda y a su continuidad en el banquillo de la selección el pasado viernes en Mónaco dejando más que abierta su salida: "No podemos decir que no vaya a seguir en su cargo puesto que no nos reuniremos con él hasta la próxima semana. Una vez que nos reunamos, os daremos las noticias pertinentes".

Y ya han salido nombres. El último, el de Luis Sánchez Vera, entrenador del Levante, según apunta Relevo. El preparador madrileño tiene muy buena relación con varias de las jugadoras de la selección. Además, es uno de los grandes responsables del gran rendimiento deportivo que ofreció Alba Redondo durante toda la temporada- la máxima goleadora de la Liga F- y durante el Mundial.

De confirmarse su nombramiento supondría un giro radical en la selección, un cambio muy ansiado que sería un soplo de aire fresco, aunque está por ver qué parte de responsabilidad van a tener las jugadoras en la elección del entrenador ya que hasta el momento, ninguna de las dos partes -la RFEF y el entrenador- se han puesto en contacto.

De ser Sánchez Vera el elegido, se trataría de un entrenador ajeno totalmente a la estructura de la RFEF, con una dilatada trayectoria a nivel de clubes. Con el Atlético de Madrid conquistó una Liga y una Supercopa de España.

En su primera temporada como entrenador del Levante, clasificó al equipo para la Champions, quedando en un meritorio tercer puesto en Liga -tan sólo por detrás del Real Madrid y del Barça y nueve puntos por delante del Atlético.