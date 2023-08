Rubiales: "Las falsas feministas destrozan a las personas"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha aclarado los hechos en la asamblea Rubiales ha explicado su versión del beso con Jenni Hermoso

Luis Rubiales no ha dejado indiferente a nadie en la Asamblea General Extraordinaria celebrada tras el escándalo por la celebración del presidente tras el Mundial ganado frente a Inglaterra.

El (todavía) presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha aclarado los hechos del beso con Jennifer Hermoso que tanta polémica ha levantado. Después de pedir perdón por el momento en el que se agarró sus partes en el palco, ha llegado al momento con la futbolista.

Dirigiéndose a sus hijas, Rubiales lanzó un mensaje con cierta polémica. "Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando", apuntó Rubiales.

Por si fuera poco, Rubiales también ha tenido tiempo para dejarle varios recados a Javier Tebas. "Toda la gente lo comprende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, tanto los dominados por el señor Tebas como los que rinden pleitesía al falso feminismo, una gran lacra en este país", dijo.

Todas las explicaciones sobre el beso:

"Segunda cuestión. El pico. Más un pico que un beso. Quien vea el vídeo entenderá que, ante millones de personas y toda la gente que había ahí, entre ellas mi familia, el deseo que tenía era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mi hijas. Ni más ni menos. No hay deseo ni posición de dominio. Toda la gente lo comprende aunque se esté vendiendo otra cosa. También los medios, tanto los que están rindiendo pleitesía al Tebas como los que lo están haciendo al falso femenino. Fue un beso espontáneo, mútuo, eufórico y consentivo. Esta es la clave. El beso fue consentido. Esta jugadora [Jenni] falló un penalti y yo tengo una gran relación con ella. Ella me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Le dije: 'Olvídate del penalti'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Yo le dije: '¿Un piquito?'. Y me dijo que sí. Esta es la secuencia".