Las primeras palabras de Alexia sobre el 'caso Rubiales': "Todas queremos lo mismo"

La futbolista azulgrana se ha pronunciado después de todo el aluvión de reacciones a la situación con Luis Rubiales Más allá del tuit que hizo en apoyo a Jenni Hermoso con las palabras "se acabó", no había hablado largo y tendido sobre el tema

Ha tardado en hacerlo, pero Alexia Putellas se ha pronunciado por primera vez después de todo el lío con Luis Rubiales, Jenni Hermoso y las reacciones en la RFEF. Más allá del tuit que publicó con la frase lapidaria 'se acabó', la futbolista del FC Barcelona ha concedido su primera entrevista para explicar su visión de los hechos acontecidos con el presidente suspendido.

En declaraciones a 'TUDN', Alexia Putellas ha respondido a las preguntas del periodista Marc Crosas aprovechando la gira por México del equipo azulgrana. "Todas queremos lo mismo, que haya respeto hacia nuestra profesión igual que lo ha habido durante tantos años en el masculino. Peleamos por eso. Está claro que la unión entre las jugadoras es el primer paso, y yo siempre voy a defender que la jugadora es jugadora", empezó.

"A mi generación le ha tocado ejercer no sólo de jugadora para conseguir eso, pero el legado que queremos dejar es que ellas ya no tengan que preocuparse por estas cosas. Nuestro trabajo no es estar en reuniones para conseguir mejores infraestructuras, mejores facilidades", dijo Alexia.

Por último, la futbolista azulgrana quiso mandar un mensaje a las instituciones para que sean ellos quien lideren la lucha por las mejoras en el fútbol femenino. "Necesitamos que haya ejecutivos e instituciones que peleen por eso para que nosotras podamos estar centradas en lo que nos gusta y en lo que creemos que la gente merece", añadió.