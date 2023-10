Jenni: "No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa"

'Código 10' hace público el testimonio de Jenni Hermoso, clave en el 'caso Rubiales' La jugadora ofrece su versión sobre el beso no consentido de Luis Rubiales

"No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa". Son palabras de Jennifer Hermoso, el testimonio clave del 'caso Rubiales', publicadas este lunes por 'Código 10', programa de 'Cuatro' que ha ahondado exhaustivamente en este tema desde su aparición en los medios.

Según dicha publicación, tras el beso no consentido del entonces presidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni, esta aseguró que sus compañeras "empezaron con la gracia y en ningún momento me sentí cómoda porque era algo que había pasado conmigo". Jenni asegura también que hubo momentos de tensión y que la instaron a salir porque se empezaba a hablar mucho del tema. Ella tenía claro entonces que "sé cómo ha sido y no ha estado bien". Lo único que pudo hacer a partir de entonces fue celebrar el título "haciendo de tripas corazón, tenía que seguir disfrutando con mis compañeras. No quería arrepentirme de no haber disfrutado ese momento".

Agregó que si al principio no dio importancia al hecho fue para no empañar el éxito de sus compañeras y el suyo, campeonas del mundo en la cita de Australia y Nueva Zelanda. "Ya ahí yo estaba un poco más nerviosa, sabía que la situación había sido conmigo. Yo en ningún momento hubiera podido consentir ponerme a llorar en una esquina porque era momento de celebrarlo", asegura 'Código 10'.

"Mancharon mi imagen"

Jenni tiene muy claro que "mancharon mi imagen, sentí que como jugadora y trabajadora de la Federación nadie me protegía. Ellos me pedían que yo les ayudara y protegiera, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí", dice.

Una imagen de la grabación de Jenni Hermoso | 'Código 10' (Cuatro)

Cuando Jenni declaró en la Audiencia Nacional aseguró que "saludo a la Reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Lo primero que le digo al abrazarlo es 'la que hemos liado' y pega un brinco sobre mí. Lo único que recuerdo es que me dijo 'este Mundial lo hemos ganado gracias a ti. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca".

Acaba asegurando en la grabación a la que ha tenido acceso 'Código 10' que "no me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño, ¿por qué tenía que estar en una habitación reprimida si no había hecho nada?".

En las declaraciones de Alexia Putellas e Irene Paredes el pasado 2 de octubre en Barcelona ambas aseguraron que "Luis Rubiales le pidió (a Jenni) llorando que grabara un vídeo restando importancia al beso".