La intrahistoria de la convocatoria de Alexia con la selección

Alexia Putellas es la gran sorpresa en la lista de Montse Tomé para disputar la Final Four de la UEFA Women's Nations League, a pesar de no tener el alta médica y no jugar un partido desde el 14 de noviembre, contra el Benfica.

Según ha podido saber SPORT, la capitana del FC Barcelona y de la selección española ha conocido su convocatoria a la vez que el resto de sus compañeras, a las 11.30h de este jueves. No como la última vez, que sí sabía que podía ser llamada a pesar de no contar, tampoco, con el alta de los servicios médicos del club.

En los últimos días, la RFEF ha ido teniendo contacto con las jugadoras potencialmente seleccionables para hablar de sus situaciones. Y también lo ha hecho con Alexia. Una conversación "normal, para saber como se encuentra", en la que en ningún momento dijo, según el entorno de la Mollet, si iba a acudir o no.

La capitana acudirá a las Rozas para seguir con su recuperación

Sí avisó al club Alexia, sin embargo, el miércoles -un día antes de la lista-, que iba a acudir a la llamada de Montse Tomé si era convocada, para pasar las pruebas médicas pertinentes y seguir con su plan de recuperación con la Federación, que asegura que está "en contacto con el Barça" y que tiene su plan personalizado de entrenamientos.

Son dos los principales motivos de esta convocatoria. En el último parón, Tomé echó en falta el liderazgo de Alexia, y en este caso hay en juego algo histórico para la selección: un billete para los Juegos Olímpicos.

Y el segundo es que la capitana ha ido entrando de forma progresiva esta semana a las sesiones con el resto del grupo, pues está en una etapa de cargas y volúmenes. Y considera -así lo asegura su entorno- que en el Barça se van a quedar sin la mayoría de las jugadoras y para ella es importante seguir la dinámica de ir entrenando con un grupo fuerte.

En todo caso, no se va a tomar ningún riesgo a la hora de jugar. De momento, Alexia acudirá a Las Rozas para pasar las pruebas médicas pertinentes y, si así lo determinan, seguirá con su su puesta a punto y plan individualizado con la selección.