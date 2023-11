Aleix García, premio a la reivindicación del líder

Aleix García y 'Roro' Riquelme, excompañeros de equipo el año pasado en el Girona, están firmando una temporada excepcional Ambos han sido convocados con la selección absoluta en la lista de Luis de la Fuente

El Girona es un club que sabe potenciar a sus jugadores. Tras un año muy bueno de Aleix García y Riquelme como compañeros de equipo en el club gironí, ahora han recibido su recompensa al ser convocados con la selección absoluta. Una decisión de Luis de la Fuente marcada por la gran temporada que están realizados ambos jugadores en sus respectivos equipos. Aleix, capitán del Girona, es el líder del equipo y lleva 3 goles en liga además del liderato. Riquelme, tras su regreso al Atlético de Madrid, está rindiendo a muy buen nivel sumando bastantes minutos con el 'Cholo'. Los dos jugadores pasaron por la Sub-21.

Aleix, el único gironí en la selección

El Girona está en su mejor momento de la historia. El final de campaña de la temporada pasada fue exepcional y el inicio de la presente no puede ser mejor: son líderes de la Liga EA Sports. El conjunto gironí tiene un equipo muy competitivo y eso en parte es gracias a la capadidad de Míchel de potenciar a sus jugadores.

Uno de ellos es Aleix García, el único jugador que irá con la selección absoluta de Luis de la Fuente.

Muy contento de entrar en la convocatoria de la @SEFutbol 🔝⚽️ https://t.co/TxTh2bRlEB — Aleix Garcia Serrano (@97_aleix) 10 de noviembre de 2023

Aleix García, que ha pasado por todas las categorías inferiores de la Selección, debutó con la Sub-21 en marzo de 2018, con Celades como seleccionador. Lo cierto es que con De la Fuente nunca fue con 'la Rojita', pero esta vez, tendrá oportunidad de poder debutar tras su gran nivel que está ofreciendo en el Girona.

"Con Luis de la Fuente, desde que llegué, también me dio mucha confianza, siempre estuvo muy pendiente y atento de mí. Eso me gusta y lo asimilo muy bien. Es un premio, aunque aquí no venimos a pasearnos, es el máximo nivel y la exigencia es máxima, supone un orgullo vestir esta camiseta, me hace muy feliz", decía sobre su Luis de la Fuente.

Aleix Garcia durante este curso, es el segundo centrocampista de las 5 grandes Ligas que más pases largos intenta. De hecho, ningún mediocentro pierde tan pocos balones como él: 0,07. Lo cierto es que los números son una buena muestra del gran momento de forma del centrocampista de Ulldecona.

En liga lleva 2 goles y por si esto fuera poco, Aleix tiene un 86,6 por ciento de acierto en el pase en campo contrario y están entre los 15 mejores de LaLiga en duelos ganados.

El salto de Riquelme en el Atleti

Riquelme ha sido la gran sorpresa en la lista de Luis de la Fuente con la absoluta para los compromisos de Chipre y Georgia. El jugador del Atlético de Madrid se ha adelanto al debate de si el tercer extremo debía ser Bryan Zaragoza o Barrenetxea. "En cuanto se ha apostado por él ha demostrado todo lo que tiene y creo que tiene potencial para ser alguien importante", dijo el actual seleccionador nacional sobre Riquelme en marzo.

A día de hoy, el jugador del Atlético de Madrid viene progresando desde 2022. 'Roro' está sumando muy buenos minutos con los colchoneros. Tras su cesión al Girona la temporada pasada, donde disputó 35 partidos y anotó 5 goles, ha encontrado su lugar en el Cívitas.

A sus 23 años, suma 7 partidos y 1 gol con 'los colchoneros'. No resulta extraño ver, cada cierto tiempo, cómo Simeone habla del jugador, que sigue demostrando que es un jugador diferente. En el último encuentro del canterano rojiblanco ante el Celtic, 'Roro' realizó un partido digno de los mejores, solamente superado por Antoine Griezmann. Ha demostrado tener la capacidad de rendir en Champions y está sumando cada vez más minutos.

Una progresión que ilusiona al cuerpo técnico de la RFEF, sobre todo a Luis de la Fuente, quien ya le hizo debutar con la Sub-21.