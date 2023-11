El Levante pide al CTA el audio del VAR del gol anulado a Dani Gómez

Una supuesta falta de Postigo anuló el tanto de los valencianos ante el Leganés "Lo de hoy me parece escandaloso, no lo entiendo, no lo comprendo", comentó el técnico granota, Javi Calleja

El Levante anunció que va a solicitar al Comité Técnico de Árbitros (CTA) el audio de la conversación del colegiado Milla Alvéndiz con el VAR en el gol anulado al levantinista Dani Gómez en el partido de este viernes ante el Leganés en Butarque y que perdió por 2-1 en LaLiga Hypermotion.

El colegiado anuló en la primera parte un gol de Dani Gómez por una supuesta falta de su compañero Sergio Postigo, que estaba en fuera de juego, a un defensa del Leganés antes de que Vezo asistiera a Dani Gómez para anotar el que hubiera sido el 0-2.

Al acabar el encuentro, el entrenador del Levante, Javi Calleja, aseguró que estaba “indignado” por la actuación arbitral y preguntado por si se sentía robado por el colegiado respondió con un rotundo ‘sí’.

"Ha habido decisiones polémicas, errores como todos cometemos, malas actuaciones de los árbitros... pero lo de hoy me parece escandaloso, no lo entiendo, no lo comprendo. No logro encontrar ninguna explicación a ciertas decisiones a no ser que la intención sea otra", indicó en rueda de prensa.