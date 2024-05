Xabi Alonso, 'aliado' del Barça

El Barça necesita ingresar antes del 30 de junio para cuadrar sus cuentas y acudir al mercado de fichajes en una situación de normalidad que le permita reforzarse con garantías. Son varios los futbolistas que están en la rampa de salida: Araujo, Marcos Alonso, Vitor Roque... Uno de ellos es Oriol Romeu, al que el Girona le abriría las puertas de par en par, según han asegurado de forma pública Quique Cárcel, secretario técnico, y Míchel, entrenador.

El primero dijo que "es un grandísimo jugador, pero no será fácil", mientras que el segundo fue más allá: "Del Barça me llevaría a Oriol Romeu". Da la sensación, aunque en esto del fútbol nunca se puede tener nada cien por cien claro, que el Girona va a por el de Ulldecona. Lo evidente muchas veces no lo es, pero en este caso las piezas parecen ir encajando.

Sergi Roberto ha dejado su sitio a Oriol Romeu ante la UD Las Palmas / Valentí Enrich

Y es que quien ha sustituido sobre el césped a Oriol Romeu en la mejor temporada de la historia gerundense es Aleix Garcia y lo ha bordado de tal manera que el campeón de la Bundesliga se ha fijado en él. Xabi Alonso, que seguirá dirigiendo al Bayer Leverkusen la próxima temporada, le ha hecho una oferta irrechazable y todo parece apuntar a que el también futbolista de Ulldecona pondrá rumbo a Alemania.

Dinero en caja

Este traspaso, según informa 'Sky Alemania', dejaría en las arcas del club rojiblanco una cifra que iría entre los quince y los veinte millones de euros. Se trata de una operación importante que, indirectamente, puede afectar al Barça porque al Girona le permitiría ir a por Oriol Romeu. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que tocaría negociar. El Barça pagó, así lo dijo oficialmente el club, 3.4 millones de euros por él, de los que habrá amortizado solo una tercera parte.

Xabi Alonso, durante un entrenamiento / AP

No parece, en cualquier caso, que deba a haber demasiados problemas entre los clubs para, llegado el momento y si todos los cantos de sirena surgidos desde Montilivi son ciertos, que Oriol Romeu pueda volver a vestir la camiseta del Girona, con quien jugaría, además, la Champions. El futbolista estaría encantado.