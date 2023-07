Iker Benito: "El Andorra es un club muy atractivo para los futbolistas jóvenes"

"Desde que me surgió la oportunidad de venir aquí me lo pensé muy poco", ha reconocido el tercer fichaje tricolor

Iker Benito, extremo derecho cedido del Osasuna al FC Andorra, tiene claro por qué ha apostado por el proyecto del club del Principado, ya que es "un club muy atractivo para los futbolistas jóvenes".

El jugador, nacido en Miranda de Ebro hace 20 años, llega a la entidad andorrana cedido por un año por el Osasuna y es el tercer fichaje para el nuevo proyecto liderado desde el banquillo por Eder Sarabia después de la llegada de 'Migue' Leal (Villarreal B) y de Julen Lobete (cedido por el Celta). "Estos primeros días aquí están siendo una gozada. Hay un ambiente increíble y es un sitio muy familiar con jugadores muy jóvenes. Estoy muy feliz", aseguró el extremo derecho formado en El Tajonar.

Iker Benito no dudo en aceptar la propuesta del club andorrano. "Desde que me surgió la oportunidad de venir aquí me lo pensé muy poco. El año pasado ya demostraron que tenían objetivos muy altos".

"Lo primero que pienso es que me pueden aportar a mi los compañeros ya que creo que mejoraré mucho a nivel individual. Y yo lo que podré aportar es verticalidad en las transiciones y desequilibrio cuando los partidos estén un poco más atascados cuando se cierre el rival", explicó.

El de Miranda de Ebro llega a un club que apuesta por los jovenes talentos. "Cuando hablé con Jaume Nogués y Eder Sarabia los dos me transmitieron lo mismo. Ellos creen que es un sitio muy bueno para mí para crecer como futbolista. Además no hubo ninguna dificultad en la negociación".

Jaume Nogués, director deportivo del FC Andorra, reconoció que Iker Benito no estaba entre sus primeras opciones. "Pensábamos que no tendríamos ninguna opción para incorporarlo. Por tanto doy las gracias a sus agentes por las facilidades", dijo el responsable del área deportiva de la entidad andorrana, que elogió a Iker Benito.

"Se adapta muy bien a las dos bandas. De hecho cuando hable con él le pregunte cuál era su pierna mala ya que no tenía dificultad con ninguna. Las dos piernas las domina a la perfección y tiene mucha calidad técnica y realiza buenos centros", dijo Nogués.