¿Qué pasa con Mario Hezonja?

El Real Madrid de basket no ha dado margen ni a la duda ni a la especulación en este playoff por el título de la Liga Endesa. El conjunto blanco no ha conocido la derrota en ninguna de las tres series, y ante UCAM Murcia, Chus Mateo y sus jugadores liquidaron la final por la vía rápida (3-0).

En la cancha del Palacio de los Deportes de Murcia tampoco se vivió una celebración excesivamente efusiva del conjunto blanco, que fue capaz de recuperarse de la enorme decepción de perder la final de la Euroliga ante Panathinaikos. Pese a ese tropiezo continental, el Real Madrid ha hecho el triplete nacional, añadiendo esa ACB a la Supercopa y a la Copa del Rey.

Hezonja, protagonista

Uno de los protagonistas postpartido fue Mario Hezonja. El croata se fue hasta los 27 puntos y seis rebotes, y fue el jugador del Real Madrid que más minutos jugó, casi 31 minutos y medio. Tras acabar el duelo, el jugador atendió a Movistar para valorar el triunfo, y de ese discurso se desprendió mucho sentimiento madridista, y una clara voluntad de seguir, a priori, su carrera en el conjunto blanco.

El discurso del croata

"No voy a hablar de los tres títulos, soy así de perfeccionista y quiero ganar todo siempre. Este año, en el único partido que hemos jugado mal (la final de la Euroliga frente al Panathinaikos), hemos perdido un título y me siento malísimo por ello. Me gustaría devolver a nuestra gente y a mi club en los próximos años con muchos títulos, ojalá pase", comentó un Hezonja que no se quedó ahí: "Me han recibido con los brazos abiertos cuando se decía mierda de mí que era mentira, y me gustaría devolver todo ese cariño con más años de éxitos".

Mario Hezonja, ante Moussa Diagne / Real Madrid

'Calabazas' a la renovación

En muchas ocasiones, las palabras se las lleva el viento, pero Hezonja está llevando muy al límite ese deseo de continuar en el Real Madrid que, por el momento, contrasta con las decisiones que ha ido tomando en esa materia durante toda la temporada. El croata rechazó varias propuestas para alargar su vinculación, considerándolas insuficientes económicamente hablando. Una cuestión, la del salario, que ha movido siempre la carrera del jugador, y que le ha llevado a destinos tan diversos como Kazán.

Posibles destinos

El futuro de Hezonja ha ido viviendo varias etapas a lo largo de este curso. Hubo un momento en el que se dio por descontado su regreso a Panathinaikos, que le iba a convertir en uno de los jugadores mejor pagados del continente. Y entre medias, el interés de un Barça que también está intentando su contratación, a través de una oferta importante que ya le han hecho llegar al jugador, pero que desde el propio club azulgrana, son conscientes de que no será la más potente de la que dispondrá Hezonja. Rac 1 habló de que había acuerdo club - jugador en las condiciones para acometer su regreso.

Mario Hezonja, ante Joel Parra en un clásico / EFE

Aparece Partizan

Durante la final de la Liga Endesa, Hezonja se ha esforzado en insistir en que su renovación no estaba hecha, y que las informaciones que apuntaban a la firma de un nuevo contrato eran falsas. Y entre los partidos ante UCAM Murcia, también ha trascendido el presunto interés de un Partizan que también estaría interesado en llevar a cabo su contratación, poniéndole unas cantidades económicas interesantes.

En todo caso, con la temporada ya terminada, ahora es Mario Hezonja quien debe mover ficha, una vez disponga ya de las propuestas finales de los diferentes equipos que están interesados en su fichaje. Tras esas declaraciones mostrando su madridismo, varios fueron los aficionados del Barça que pidieron al club que retiren ese interés en el jugador. Otros, sin embargo, apuntaron a que era parte del juego, y que esas palabras eran puro 'business'. Es realmente complicado saber lo que va a ocurrir con Hezonja, pero queda claro que, si tras esa declaración de amor hacia el Real Madrid, acaba tomando el puente aéreo, deberá tratar de convencer con sus explicaciones a los aficionados de los dos equipos.