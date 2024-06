De Ketelaere ve a Bélgica haciendo "algo grande" en la Eurocopa

Desde su tercer puesto en el Mundial de 2018, el equipo liderado por De Bruyne siempre ha llegado a los diferentes torneos europeos con grandes expectativas, como la selección destinada a dar 'el campanazo', y en esta Eurocopa 2024 las esperanzas siguen siendo las mismas. Charles De Ketelaere, centrocampista de Bélgica, ha afirmado en rueda de prensa que su selección tiene "muchas ganas y cualidades" para hacer "algo grande".

El centrocampista del Atalanta cedido por el Milan, campeón esta temporada de la Liga Europa, ha completado una gran temporada en la que ha marcado 14 goles y ha dado 12 asistencias a lo largo de 50 encuentros oficiales. Es una de las jóvenes promesas de Bélgica y espera que su selección llegue lejos en una competición que iniciará hoy, viernes 14 de junio, a las 21:00 h con un Alemania - Escocia en el Allianz Arena.

"Tenemos muchas ganas y cualidades para hacer algo grande. Una vez superada la fase de grupos, muchas cosas son posibles. No somos el gran favorito, pero podemos ganar partidos", ha dicho. Bélgica comparte el Grupo E con Eslovaquia, Rumania y Ucrania, a priori un grupo bastante asequible para una selección plagada de estrellas como el mismo De Bruyne, Lukaku, Trossard o Doku.

Su debut oficial en la competición será el próximo lunes 17 de junio a las 18:00 CET ante Eslovaquia.

Para De Ketelaere, jugar con Bélgica "es todo un honor" y ha declarado que está en Alemania para "ayudar en todo lo que pueda" al equipo que dirige el italiano Domenico Tedesco. "El seleccionador ya me ha explicado en qué roles me ve y qué tareas tengo. Si me deja jugar, estoy preparado. Puedo jugar en diferentes posiciones: en la derecha y de delantero: Ahí es donde tengo mejores posibilidades de jugar", apuntó.

Además, también ha hablado sobre su futuro en Italia y se mostró contento por seguir en el Atalanta una temporada más tras los rumores sobre su regreso al Milan: "Estoy feliz de que todo haya terminado y en orden. El Milan es un buen equipo, pero en mi posición era mejor continuar en Atalanta. Me he vuelto más fuerte físicamente y tomo mejores decisiones. También he ganado algo de fuerza muscular", destacó.