Zverev: "No jugaré contra una estatua, jugaré contra Nadal y estará a su mejor nivel"

El alemán Alexander Zverev reconoció que le hubiera gustado otro rival que el catorce veces ganador de Roland Garros Rafa Nadal para iniciar su torneo en París, pero afirmó que no afronta el partido como si jugara con un mito y que espera que el español esté a su máximo nivel.

"No juego contra una estatua, juego contra una persona, que es Rafael Nadal, y creo que estará en su mejor nivel. Así me lo planteo, como que va a jugar al nivel más alto que nunca ha dado en la pista", señaló el germano.

El número 4 del mundo, que llega a París tras haber ganado el pasado domingo el Masters 1.000 de Roma, afronta a un Nadal que vive su última temporada en las pistas, tras más de un año sin competición por lesiones y sin haber obtenido buenos resultados.

Pero el alemán aseguró que no es la primera vez que Nadal llega a Roland Garros sin haber ganado antes ningún título y que una vez en París "domina todo el torneo".

Cuando le dijeron que el sorteo le había emparejado con Rafa creyó que era "una broma", pero enseguida se puso en situación: "No es lo ideal, pero hay que aceptarlo. Todo el mundo quiere ver este partido. Yo también y seguro que él también".

Zverev cayó eliminado en semifinales de Roland Garros de 2022 frente a Nadal, cuando tuvo que retirarse lesionado. Recordó que, desde entonces, quería volver a medirse contra el español en la tierra batida de París, pero aseguró que hubiera preferido que no fuera al principio de la competición.

"No quería quedarme con el recuerdo de un partido contra Rafa en el que me fui en silla de ruedas. Hubiera preferido que fuera más tarde en el torneo", comentó.

Mientras dura el torneo, la justicia alemana decidirá sobre la denuncia contra el alemán por violencia de género, un caso que el tenista no cree que le afecte.

"No me afectó en Roma y no lo hará aquí. Confío en la justicia alemana, las cosas no están en mi mano, pero no creo que pierda ese juicio", aseguró.