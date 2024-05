Djokovic se rinde ante Nadal: "Es el favorito para Roland Garros"

Novak Djokovic no está pasando por su mejor momento. Tras la temprana derrota en tercera ronda del Masters 1000 de Roma ante Alejandro Tabilo, el serbio llega a Roland Garros sin haber levantado antes un trofeo. Es la segunda vez en toda su carrera que sucede esta situación.

Nole sigue sin encontrar las buenas sensaciones y decidió participar en el ATP 250 de Ginebra antes de Roland Garros. En la previa de su debut ante Yannick Hanfmann, Djokovic ha explicado su decisión: "La razón por la que he decidido venir a jugar aquí es porque, en estos momentos, no hay mejor entrenamiento para mí que jugar partidos. Necesito más partidos, aunque sea uno o dos, ojalá que sean más. Los partidos que vengan serán buenos para mí, es mi manera de encontrar la forma de cara a Roland Garros", afirma.

Pese a estar centrado en el torneo que se disputa en Ginebra, el serbio tiene Roland Garros en el horizonte. Djokovic no se corta y, pese a las grandes estrellas que jugarán, tiene claro que Rafa Nadal sigue siendo el gran favorito: "Ruud es uno de los candidatos a ganar. Zverev, Rublev, Tsitsipas... Todos los jugadores que han ganado en esta superficie pueden ganar. Y bueno, cuando hablas de Roland Garros y Nadal... Para mí siempre es el gran favorito todos los años. Es Roland Garros y es normal que sea el favorito", reconoce el serbio. Djokovic añadió que él también puede considerarse como uno de los favoritos.

"Mi cabeza está bien"

El número 1 del mundo no está acostumbrado a no 'tocar plata' durante tanto tiempo. Preguntado por como se encuentra, Djokovic afirma que a nivel mental no tiene ningún problema: "Mi cabeza está bien, todo está bien, llevo entrenando una semana correctamente. Me encuentro bien, veremos mañana qué tal me van las cosas en el partido. He dedicado mucho tiempo a la preparación física para construir algo más de resistencia y fortaleza en las capacidades que necesito para competir en un Grand Slam al mejor de cinco sets, además en la superficie más exigente del circuito como es la tierra batida. El objetivo es tener más de un partido aquí en Ginebra y luego ya veremos lo que pasa en París", concluye el serbio.