Alcaraz: "Nadal en Roland Garros da un plus de respeto"

Alcaraz no está teniendo su mejor temporada. Las molestias le han lastrado durante este año y no ha podido disputar torneos importantes como Barcelona, Montecarlo o Roma. De esta manera, Roland Garros se presenta como el escenario perfecto para dejar atrás las malas sensaciones que acumula durante estos últimos meses.

En declaraciones para 'Marca', Alcaraz ha valorado como se encuentra tanto físicamente como a nivel mental. El murciano explica que se encuentra mejor que en Madrid: "Estoy mejor. Los entrenamientos han ido bastante bien y sin ninguna molestia. Todavía tengo un poco de miedo. El respeto al golpear va a tardar en irse. La sensación que tengo es que si lo noto una vez ya es suficiente como para pensar cosas. Cada vez que le pego al cien por cien en los entrenamientos o partidos tengo ese runrún en la cabeza. Me siento bastante mejor que en Madrid", reconoce.

Sobre la venda compresora que le acompaña tras sus molestias en el pronador redondo del brazo derecho, Alcaraz confirma que le seguirá acompañando durante Roland Garros: "La venda compresora la sigo llevando, estoy entrenando con ella y voy a jugar con ella, eso yo lo tengo claro. Llevarla no significa que me duela el brazo o que me sienta mal. La utilizo por precaución y sé que ayuda. Todo lo que podamos poner en el antebrazo que me ayude a sentirme aliviado mentalmente lo voy a hacer. Jugar con la venda no me supone un estrés mental", explica el murciano.

"Tengo opciones de ganarlo"

Preguntado por si se considera favorito en el Grand Slam francés, Alcaraz no se ve como tal, pero aspira a conquistarlo: "No es que me siente bien o me siente mal. No vengo igual de rodado que los años anteriores o como me hubiera gustado, pero yo me considero un jugador que se adapta muy bien y que coge el ritmo muy rápido. No voy a decir que me considero el favorito para Roland Garros, ni mucho menos, pero yo sigo pensando que tengo opciones de ganarlo."

Uno de los grandes protagonistas de la edición será Nadal. El 14 veces campeón de Roland Garros puede disputar su último baile en suelo francés. Alcaraz reconoce que la química entre el torneo y el jugador impone a cualquiera: "Obviamente, jugar con Rafa siempre impone, da igual donde, en qué torneo o en qué situación, por la leyenda que es en nuestro deporte. Pero es cierto que lo que él transmite cuando está en Roland Garros te da un plus de respeto tanto a mí como a cualquier otro jugador. Si juego contra él, intentaría tomármelo como cualquier otro partido", concluye.