A Take Kubo no le gusta que le piten

El futbolista japonés se sintió molesto al escuchar los abucheos del público que asistió al Real Sociedad - Atlético en Monterrey Pese a todo, cuando hubo más críticas del respetable el txuri urdin ya no estaba en el campo

A Take Kubo no le han gustado nada los abucheos que se han escuchado en el estadio BBVA de Monterrey (México) en el partido de pretemporada que enfrentaba a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

El japonés se ha mostrado molesto con los más de 30.000 espectadores que asistieron al partido: "Está mal, siendo afición neutral no pueden pitar a los jugadores. Recorrimos muchos kilómetros para que la afición disfrutara y no me sentí bien cuando escuché los abucheos", declaró el internacional japonés.

El marcador final del partido entre los clubes de LaLiga fue de empate sin goles y ambos equipos hicieron rotaciones tras el descanso buscando no sobrecargar las piernas para así evitar el riesgo de lesiones.

Cierto es que el delantero tiene razón en quejarse por los argumentos que expone pero no en los motivos. Cuando más pitos se produjeron, el nipón ya no estaba sobre el terreno de juego. Además Memphis Depay falló un penalti a lo Panenka, hecho que indignó aún más a la afición.