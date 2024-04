Ven a Mbappé dando de nuevo calabazas al Real Madrid

No hay día que Kylian Mbappé no acapare focos. Cuando no es para especular con su futuro es por sus polémicas sobre el césped. El delantero del PSG no encajó de buen grado que su entrenador, Luis Enrique, le sustituyera faltando casi media hora en el duelo contra el Olympique Marsella, cuando el encuentro aún estaba por decidirse, con 0-1 en el marcador para los parisinos.

Un nuevo roce con Luis Enrique que se ha ido repitiendo con mayor asiduidad desde que el club hiciera oficial que Mbappé no seguirá la próxima temporada. El futbolista aún no se ha pronunciado sobre su futuro, pero la dinámica en la que ha entrado con su entrenador resta opciones a una posible vuelta atrás como la que protagonizó hace dos veranos, renovando su vinculación con el PSG cuando el Real Madrid ya tenía preparados 180 millones para abonarle como prima de fichaje.

Pocos dudan de que la operación se concretará dos años después y que Mbappé vestirá de blanco la próxima temporada. Pero hay algunos que aún ven un final de la historia diferente. Su propio entrenador, Luis Enrique, se aventuró a sembrar dudas, especulando con una posible renovación.

Pero más allá de otra renovación millonaria, el Real Madrid tiene algún competidor que puede hacer tilín a Mbappé. Y el exfutbolista francés Robert Pires apunta a que podría acabar llevándose el gato al agua.

En declaraciones a 'Carré', el exfutbolista de Olympique Marsella, Arsenal y Villarreal, entre otros, se mostró convencido de que Mbappé "es capaz de rechazar el Real Madrid". Y apuntó a la posibilidad de que la próxima temporada juegue en Anfield: "Me gustaría verlo en el Liverpool. Es un gran club, familiar, con buena estructura, sin presiones y con una afición tranquila. ¿Por qué no va a dar el 'sí' al Liverpool? Es uno de los grandes clubs ingleses y del mundo".

Dupla con Salah

Pires se atrevió incluso a visualizar un ataque con Salah: "La dupla Mbappé-Salah puede ser bastante explosiva".

El interés del Liverpool por Mbappé no es nueva. Los 'reds' tienen al delantero del PSG en su agenda ante las dificultades que están teniendo para lograr la renovación de Mohamed Salah. El delantero egipcio acaba su contrato en 2025 y de momento no ha respondido a las propuestas que le ha hecho llegar el Liverpool.

El fichaje de Mbappé sería estratégico para el Liverpool. Los 'reds' consideran que la llegada del internacional francés sería un argumento de peso para convencer a Salah de continuar. Si aun así, el egipcio decidiera salir y aceptar la mareante oferta del Al Ittihad de Arabia Saudí, el club inglés recibiría 230 millones que le servirían para sufragar la 'operación Mbappé".

Pires acabó la entrevista bromeando con la posibilidad de que Mbappé vuelva a rechazar al Real Madrid: “Lo siento Kylian, no fuiste el primero en decirle que no al Real Madrid. No sé qué decisión tomará, pero yo rechacé al Real porque tenía otras dos opciones. Seguro que si no tengo al Arsenal y a la Juve me hubiera ido directo al Real. Eso es seguro”.