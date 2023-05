En Valencia denuncian una campaña mediática en el caso Vinicius

El club che está harto de ataques generalizados hacia la afición y la entidad "Usar el racismo para tapar otras miserias es del todo indigno", señalan en 'Superdeporte'

En Valencia están hartos y han dicho basta. Son muchas las voces que se han levantado para pedir respeto por la entidad y su afición, llegando a denunciar una campaña mediática que busca "usar el racismo para tapar otras miserias", algo que describen como "del todo indigno", según palabras del director de 'Superdeporte', Rafa Marín.

En su editorial, asegura que "los bobos que profirieron insultos racistas contra Vinicius ya están identificados y expulsados", además de exponer que "no hay medias tintas ni 'peros' contra el racismo, en ninguna de sus expresiones". Sin embargo, también se queja de que "las que no están ni se les espera son las disculpas del Real Madrid por los gestos de su futbolista cuando fue expulsado y sobre todo por las mentiras de Ancelotti", que acusó a todo el estadio de haber llamado "mono" al brasileño.

El director de 'Superdeporte' también recuerda que "tampoco están ni se las espera las (disculpas) que deberían haberle llegado al Villarreal y Álex Baena por el puñetazo de Fede Valverde". Y es que entiende que "La Casa del Deporte Valenciano no va a aceptar el relato que quieren imponer. Ni va tampoco a ceder ante la manipulación". Acaba de forma contundente: "Aquí defendemos a València, vamos a continuar haciéndolo y no le tenemos miedo a nada ni a nadie".

Rafa Marín no es el único que alza la voz para quejarse de lo que describen como una manipulación y ataque generalizado. Gabriel Paulista, central del primer equipo, exige que "no debemos culpar a todo un estadio. Había 45.000 personas y solo una pequeña parte de la afición cometió ese crimen, por lo que no debemos culpar a todos".

El propio club, a través de un comunicado, ha insistido en que expulsará "de por vida" a los aficionados que estén implicados y recuerda que "el club ya se mostró implacable en 2019 cuando se expulsó de por vida a un aficionado que hizo gestos y saludos fascistas a los aficionados del Arsenal en la Europa League".

Las Penyes del Valencia, hartas

No queda ahí la cosa. L'Agrupació de Penyes del Valencia ha exigido una rectificación y disculpa a Carlo Ancelotti por haber asegurado que todo el estadio insultó llamando "mono" a Vinicius. Además, escriben en un comunicado que "queremos dejar constancia de la provocación en repetidas ocasiones de Vinicius a todo el estadio, algo que todo el mundo ha podido ver", incidiendo en que, cuando fue exulsado, abandonó el terreno de juego "haciendo gestos de 'a Segunda' a los aficionados, por lo que esperamos sea sancionado".

Por último, en el mismo 'Superdeporte', Andrés García, periodista al que Vinicius insultó preguntándole "¿eres tonto tú?" como respuesta a si pediría perdón por sus gestos hacia la grada cuando vio la roja, también dedica un artículo de opinión al brasileño. En el texto, deja claro que "yo no soy tonto. Tampoco la afición del Valencia. Ni la mayoría de estadios y aficiones de Primera que te han cogido la matrícula desde hace tiempo. No cuela. Buena parte del fútbol español y de tus propios compañeros de profesión no te quieren. Pero no por ser de raza negra. No te quieren porque provocas, faltas el respeto y menosprecias a todo lo que no se llame Real Madrid".