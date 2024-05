Preocupación por el estado de Ángel Llàcer, ingresado de nuevo por su problema de salud

La noche del jueves Ángel Llàcer tenía que asistir a 'El Hormiguero' junto a Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva, pero el cómico no pudo asistir al espacio de Antena 3. Nada más empezar el programa Pablo Motos aclaró el motivo de su ausencia: "Tenía que estar aquí Àngel Llàcer, pero está fastidiado con una bacteria que pilló en Vietnam".

""Lo han tenido que volver a ingresar, ¿sabéis cómo anda?", preguntó a los concursantes de la undécima edición de 'Tu cara me suena'. "Las últimas noticias que tenemos es que está estable, vigilado y con mucho ánimo y mucho amor. Le mandamos muchos besos", contaban Juanra y Raquel en 'El Hormiguero'.

Hace unos días Ángel Llàcer, jurado de 'Tu Cara Me Suena' fue hospitalizado en Madrid debido a una grave infección que contrajo durante sus vacaciones en Vietnam el pasado febrero.

El motivo de su ingreso fue una infección provocada por una familia de bacterias llamada 'Shigella', en declaraciones para 'Catalunya Radio' el actor compartió su experiencia: "Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal", explicaba.

"Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico durante cinco días, pero la bacteria se quedó. Los médicos no sabían qué tenía. He tenido dolor de estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados", explicó a Ricard Ustrell.

"He pasado unos días fatal con mucho dolor de barriga, con sangre en las heces y cada vez tenía más fiebre. Ha sido horroroso" añadía. A los médicos les costó obtener un diagnóstico exacto porque no conseguían encontrar el foco del malestar, ahora el presentador ha sido ingresado de nuevo por lo que estará de baja en algunas galas de 'Tu cara me suena 11'.