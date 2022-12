Los tres rechaces del Real Madrid

Leao, Gakpo y Garnacho no podrán jugar en el Santiago Bernabéu, por ahora El Real Madrid ha recibido tres ofrecimientos para el mercado invernal, pero los ha rechazado todos

El Real Madrid no tiene intención de mover fichas. El conjunto blanco ha recibido diversas ofertas, pero no considera que en enero no es el momento idóneo para reforzar la plantilla en la que confía.

Los madrileños han puesto a la venta a Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz, pero en cambio, no buscarán refuerzos este invierno y se han rechazado hasta tres ofrecimientos.

Rafael Leao (AC Milan). El delantero portugués ha intentado su fichaje por el Real Madrid en diversas ocasiones, pero la respuesta que ha obtenido el agente Jorge Mendes siempre ha sido negativa. "No interesa".

Cody Gakpo (PSV). La revelación del Mundial de Qatar se ha ofrecido para jugar al Santiago Bernabéu, pero los merengues no se plantean su llegada y se da por hecho que terminará en el Mancehster United supliendo a Cristiano Ronaldo.

Alejandro Garnacho (Manchester United). La promesa hispano-argentina ha debutado en el primer equipo del United, pero desde Madrid consideran que esto no es suficiente y aún no se han mostrado interesados por él.