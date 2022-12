Endrick cierra el paso a Haaland

El Madrid tiene casi cerrado al brasileño, que se incorporaría con 18 años en 2024, año en el que podría fichar al noruego por 180 millones Endrick no quiere tener competencia directa, lo mismo que llevó a Haaland a acabar en el City y rechazar el Madrid por estar Benzema

El Real Madrid se perfila como el gran favorito para fichar a Endrick, la joven perla brasileña por la que pujan PSG, Chelsea, Barça… Pagará al Palmeiras los 60 millones de euros que tiene de cláusula para incorporarlo al equipo en 2024, fecha en la que cumplirá los 18 años. Una de las condiciones que habría puesto el jugador a través de su representante es no tener una competencia directa que le impida jugar, aunque sabe que necesitará un tiempo para acoplarse a su nuevo equipo y a las costumbres españolas.

En el plan de ruta del Real Madrid está Erling Haaland. El delantero noruego rechazó fichar por los lancos el pasado verano para evitar la competencia directa con Benzema. El francés hizo una temporada primorosa y acabó ganando el Balón de Oro entre otros galardones de prestigio. Haaland, como ahora Endrick, quería el campo libre para jugar y Guardiola se encargó de tranquilizarlo asegurándole el puesto en el City. Una apuesta arriesgada de Pep, que encajó al noruego en sus esquemas para convertirlo en una máquina de hacer goles.

BENZEMA SEGUIRÁ SOLO EN ATAQUE

La historia se repite, aunque para ello quede año y medio. Ahora es Endrick el que se adelanta a Haaland, si finalmente firma por los blancos, para cerrar el paso al fichaje del noruego. El Madrid está dispuesto a pagar esa cláusula de 180 millones de euros que tendría el delantero para salir del City en 2024, aunque tiene contrato hasta el 2027, pero si el brasileño acaba llegando al Santiago Bernabéu ya no está tan claro que el noruego acabe defendiendo la camiseta madridista.

El problema para el equipo de Ancelotti es que no podrá reforzar el ataque con un goleador hasta 2024. Benzema, que todavía no ha renovado, seguirá siendo el único delantero centro del Madrid en la 23-24 salvo que llegue algún refuerzo de medio pelo para que le dé descanso en una temporada que afrontará con 36 años. Eso, o dar oportunidades a delanteros de la cantera como Álvaro Rodríguez, una posibilidad remota por la forma de gestionar de Ancelotti, que en el año y medio que lleva no está dando salida a ningún jugador de ‘La Fábrica’.