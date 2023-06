El silencio de Ceballos da pie a que sigan las especulaciones sobre su renovación

El centrocampista tenía decidido prolongar su contrato con el Real Madrid, pero los días pasan sin que se concrete el acuerdo Algunos sospechan que el fichaje de Bellingham ha provocado que el sevillano reconsidere su decisión

Pese a que todo apunta a que el centrocampista Dani Ceballos ha decidido apostar por renovar su contrato con el Real Madrid, los días pasan sin que se concrete el acuerdo y eso ha provocado incluso que se hayan encendido las luces de alarma ante la posibilidad de que el sevillano hubiera dado marcha atrás.

Los responsables del club blanco no las tienen todas consigo. Hace una semana Ceballos dio un 'me gusta' a una publicación que aseguraba seguiría en el Real Madrid, pero ese ‘like’ no se ha transformado en hechos.

A falta de dos semanas para que finalice su contrato con el club madridista, el centrocampista no da señales de vida. Algunos incluso sospechan que el fichaje del inglés Jude Bellingham ha podido provocar que Ceballos reconsiderase su decisión de seguir en el Santiago Bernabéu. Nacho, Kroos e incluso Modric han confirmado que renovarán, mientras que el andaluz aún no se ha pronunciado públicamente.

Pese a todo, los responsables madridistas trabajan con la idea de que Ceballos seguirá otras tres temporadas más. El jugador comunicó en su momento que estaba dispuesto a aceptar la última oferta que le hizo llegar el club, aunque nadie puede descartar que la situación dé un giro radical en los próximos días.