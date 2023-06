El curioso 'me gusta' de Ceballos ante los rumores de una vuelta al Betis

La afición verdiblanca se ilusionó con una posible vuelta de Ceballos, justo después de que Ángel Haro le dejara la puerta abierta La última propuesta del campeón del Real Madrid a Ceballos incluye una prórroga de tres años que le llevará al club hasta los 29 años

No es ningún secreto que el Real Madrid quiere que se quede Dani Ceballos. Puede que no sea titular a las órdenes de Carlo Ancelotti, pero un equipo es mucho más que once jugadores sobre el césped, más que titulares y suplentes. Ante esta situación, han salido varios rumores sobre una posible vuelta de Ceballos al Real Betis. Informaciones que el propio futbolista ha fulminado con un simple 'me gusta' en Twitter.

La afición verdiblanca se ilusionó con una posible vuelta de Ceballos al Betis, justo después de que Ángel Haro, presidente del club hispalense, dejara la puerta abierta a la posible vuelta del jugador este próximo verano. Sin embargo, un perfil de Twitter escribió el siguiente mensaje en la red social: "Dejarse de primicias por que no es así, se sabe desde hace semanas que Ceballos iba a renovar con su club por que es el que más ha apostado por el, el Betis ni siquiera le ha hecho oferta. Fin de la historia", publicó @BetisGuadalquiv.

Un post en Twitter al que le dio 'me gusta' el propio Dani Ceballos en su cuenta oficial. Lo que disipó automáticamente los rumores de su posible retorno.

Renovación con el Real Madrid

La última propuesta del campeón del Real Madrid a Ceballos incluye una prórroga de tres años que le llevará al club hasta los 29 años, como mínimo. Sin embargo, no fueron solo las condiciones mejoradas, sino también la confianza transmitida en el jugador por la cúpula directiva, lo que fue clave.

Ceballos ha estado involucrado con relativa regularidad en la campaña de La Liga del Real Madrid esta temporada, participando en 29 de los 37 partidos del equipo hasta el momento. En ese lapso, brindó cuatro asistencias, creó una gran oportunidad y promedió un pase clave por juego.

Sin duda, el jugador de 26 años tendrá dificultades para convertirse en titular la próxima temporada, tal vez incluso más que la campaña recién finalizada, debido a la llegada de Jude Bellingham. Sin embargo, parece que tendrá minutos regulares desde el banquillo si opta por firmar la renovación.