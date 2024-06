Fermín acabará la Eurocopa siendo titular para De la Fuente

ESPAÑA - ANDORRA

Fermín es un recién llegado a la selección de De la Fuente, debutó ante Andorra y sumó sus primeros minutos con el combinado nacional. Revolucionó el partido y fue clave en el tercer tanto de Oyarzábal y dio una asistencia a Ferran Torres.

Es cierto que De la Fuente no tiene que cerrar la lista hasta el día 7 y hay tres jugadores que tienen que caer de los que están concentrados, pero ser de los ‘nuevos’ no tiene que ser problema para que el blaugrana esté en la lista final de la Eurocopa. Ha terminado siendo uno de los futbolistas más en forma en la recta final de la temporada blaugrana y de la Liga y lo ha seguido demostrando en la primera ocasión que ha tenido en la selección. Sin duda es un gran revulsivo y un lujo para tener en la plantilla en un torneo como la Eurocopa.

El partido contra Andorra no ha sido un duelo de mucha exigencia, pero que el marcador no tape que el juego de España no ha despertado muchos olés y no molestar al portero rival hasta el minuto 20 no se puede repetir una vez empiece la cita alemana. La frescura de Fermín tanto desde el banquillo o quién sabe si como titular es sin duda una carta de la que De la Fuente no puede prescindir y menos cuando se juega todo en los tres primeros partidos y no hay nada que guardar.

Además, como ha demostrado en los pocos minutos que ha estado en el campo es capaz tanto de crear ocasiones como de acudir al remate en cada ocasión que tenga con un rigor defensivo de veterano.

Otro nombre que ha demostrado estar con muchas ganas, eso sí haciendo su juego en el que parece que no está, pero está siempre listo para marca, es Oyarzábal. No es mala preparación arrancar con un hat-trick, pero el encuentro no ha pasado de calentamiento con público. Irlanda del Norte en Mallorca puede que de más guerra y sea una prueba más real, pero antes ya tendremos la lista definitiva.