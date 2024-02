Rodrygo se seca con un gol en los últimos once partidos

La calidad de Rodrygo es incuestionable. Un jugador de seda, fino, hábil y rápido al que le falta pegada. No ayudar con goles en un equipo como el Real Madrid cuando se juega de delantero es un dato para tener en cuenta. El delantero brasileño está desaprovechando la oportunidad de ganarse un sitio de titular en el Real Madrid por esa falta de efectividad que le relegará a un segundo plano si llega Mbappé e incluso si Endrick entra en dinámica.

Rodrygo es el soldado táctico de Ancelotti en ataque. El delantero blanco alterna exquisiteces con frustraciones, jugadas de malabarista con pérdidas vulgares, pero tiene el aval de Ancelotti, que confía ciegamente en él por su aportación al colectivo. Es un hombre de confianza del italiano al cumplir a rajatabla con las órdenes que le da, se vacía sin balón y paga el desgaste cuando lo tiene con esa falta de lucidez para finalizar lo que fabrica.

BAJÓN GOLEADOR GENERAL

El equipo blanco ha vuelto a pegar un bajón goleador en los últimos tres partidos en los que ha marcado uno por encuentro. Ha coincidido con la lesión de Bellingham, un jugador que genera ocasiones y que las finaliza, y de Joselu ante el Sevilla. El delantero centro de la cantera es el máximo goleador del Real Madrid en 2024, con seis goles en 12 partidos y solo tres de titular; los mismos lleva Vinicius en 11 partidos y todos de titular; Brahim lleva cuatro en trece partidos, seis de titular, y Bellingham y Rodrygo tres, aunque el inglés ha jugado 8 partidos, todos desde el inicio, y el brasileño 13, once de titular.

Rodrugo, hombre de confianza de Ancelotti / Efe

La sequía del brasileño no es nueva, la segunda de esta temporada. A eso suma ahora tener los datos más pobres de 2024 en cuanto a efectividad de los atacantes madridistas, de los que dos son medias puntas como Bellingham y Brahim. La sequía ha vuelto a sus pies, con un gol en los últimos once partidos y en un momento de la temporada importante. Un gol en 651 minutos descubre que lo suyo no es batir las redes rivales, y tampoco las asistencias con una este año a Vinicius en la final de la Supercopa de España.