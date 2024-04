Rodrygo pone en un 'problema' al Real Madrid

Rodyrgo Goes le dio tres puntos vitales al Real Madrid el pasado domingo contra el Athletic Club. El extremo brasileño marcó los dos tantos blancos y se convierte así en el tercer máximo goleador del equipo esta temporada con 13 tantos. El ex jugador del Santos no recibe tantos elogios como otros delanteros madridistas, aunque sus números son similares.

El buen nivel de Rodrygo pone en un aprieto a la directiva del Real Madrid y a Carlo Ancelotti. Y es que los blancos tendrán el curso que viene 'overbooking' en las posiciones atacantes. La llegada ya asegurada de Endrick y la más que probable de Kylian Mbappé se sumarían al gran elenco de delanteros que tienen en Chamartín. Vinicius Jr, Rodrygo, Bellingham, Joselu, Brahim, Arda Güler y a partir del 1 de julio, el joven delantero brasileño y el crack francés.

Luis Enrique decidió sustituir a Mbappé / EFE

El caso Güler parece claro, con los pocos minutos de los que dispone esta temporada, lo más probable será que marche a algún equipo en forma de cesión. Ya ha sonado por la capital el nombre del Milan, equipo que ya se interesó por el turco cuando jugaba en el Fenerbahçe. Pero los otros siete atacantes no parece que se vayan a mover del Santiago Bernabéu. El mismo Rodrygo opinó al finalizar el encuentro ante el Athletic sobre esta situación: "Somos muchos. Creo que Mbappé está cerca por lo que todos dicen. El próximo año es un buen problema para el míster, pero yo estoy tranquilo".

Bellingham 'obligado' a atrasar su posición

La llegada de dos nuevos delanteros obligará a que Jude Bellingham tenga que retrasar su posición. El joven jugador inglés se ha destapado esta temporada en su faceta goleadora aprovechando que los blancos no tienen un delantero centro titular. Lleva 20 goles este curso y está a tan solo cuatro de igualar los que anotó en el Dortmund, con 100 partidos menos.

Jude Bellingham celebrando el 2-0 contra el Girona / EFE

Parece evidente que Bellingham dejará de tener tanta libertad en ataque. Si Ancelotti decide seguir apostando por la formación actual, el inglés deberá jugar más atrasado como interior, algo que afectaría a los minutos de Kroos, Valverde, Camavinga o Tchouaméni. En cambio, si el técnico italiano decide jugar con un 4231, Jude podría jugar como mediapunta, pero obligaría a los blancos a jugar con un doble pivote.

Vinicius y Mbappé 'lucharán' por la banda izquierda

Otro dilema que tendrá Ancelotti la temporada que viene será la posición de Mbappé. El francés rinde en cualquier posición, pero es evidente que prefiere jugar tirado a la banda izquierda. Pero en el Madrid ese hueco tiene el nombre de Vinicius Jr, por lo que todo parece indicar que el aún jugador del PSG jugará como delantero centro. Por lo que será imposible que las dos estrellas puedan jugar en su posición favorita a la vez.

Sea como sea, el Real Madrid tendrá un gran número de opciones la temporada que viene en ataque. Será Ancelotti quien deba conseguir equilibrar los minutos de todos para evitar una batalla de egos en el vestuario blanco o en su defecto, se deberá efectuar alguna venta dolorosa.