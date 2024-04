Dura crítica de un youtuber a Vinicius

El polémico youtuber Dalas Review ha atacado duramente a Vinicius Jr en su último vídeo, que ya se ha hecho viral en redes. El creador de contenido ha criticado el comportamiento del brasileño en el campo y el racismo en España.

"Yo era amigo de Vinicius, pero se pasó de victimista (y provocador)", así se titula el vídeo donde Dalas reacciona sobre la rueda de prensa donde el jugador del Real Madrid terminó llorando cuando fue preguntado por los ataques racistas que recibe. El youtuber no se ha cortado ni un pelo opinando sobre este acontecimiento: "Con un reloj de oro de 100.000 pavos en la muñeca. Es un provocador ganando millones y millones de euros cada año por darle pataditas a un balón y se supone que encima, tenemos que sentir pena por él porque hay gente que le insulta en un campo de fútbol... como a todos los jugadores".

El youtuber ha reiterado que España no es un país racista. "Al payaso llorón este lo que le pasó es que en los estadios le gritan insultos que son considerados racistas, concretamente como 'mono'. El fútbol es un subgénero de sub humanos que se dedican a decir barbaridades de cualquier tipo. La diferencia con otros futbolistas es que esos no se dedican a hacerse la víctima".

Además, Dalas Review también ha atacado el comportamiento del brasileño dentro del terreno de juego. "Es un jugador irrespetuoso, poco deportivo, victimista a unos niveles patéticos, y que luego encima se dedica a burlar". Para finalizar, el youtuber no se cree la campaña de Vinicius, ya que según él dice: "Ha iniciado un movimiento exagerado a raíz de hacerse la víctima en España, un país que se dedica a darle pagas y ayudas a inmigrantes africanos que llegan sin nada al país".