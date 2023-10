El representante de Alphonso Davies asegura que el Real Madrid lo tiene en su agenda

El lateral izquierdo tiene abiertas conversaciones para prolongar su contrato con el Bayern de Múnich Además del Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea están interesados en su fichaje

El Bayern Múnich va a encontrar tres serios competidores a la hora de cerrar la renovación de Alphonso Davies pues Chelsea, Manchester City y Real Madrid han mostrado interés en reclutar al defensa internacional canadiense la próxima temporada.

Según asegura el portal '90 MIn', los responsables del club bávaro están intensificando las conversaciones para atar a Davies con un nuevo contrato de larga duración pues el actual finaliza en junio de 2025. Davies llegó al Bayern en 2018 procedentes de los Vancouver Whitecaps en 2018 y en el Bayern se reconvirtió de extremo a lateral, consolidándose como el titular indiscutible en el equipo con el que ya ha conquistado 13 títulos entre los que destacan las cinco Bundesligas consecutivas la Champions 2019/20.

Chelsea y Manchester City están pendientes de cómo evolucionan las negociaciones de Davies con el Bayern y, también el Real Madrid, que hace tiempo que lo puso en su agenda, se mantiene alerta. De hecho, el agente del futbolista, Nick Huoseh, nombró al Real Madrid como uno de los clubes que está interesado en el lateral izquierdo canadiense en una entrevista concedida a '365 Scores', así como varios equipos de la Premier League.

Las negociaciones de Davies con el Bayern Múnich

"No puedo hablar mucho al respecto (sobre las negociaciones de renovación de contrato con el Bayern), estuvimos hablando a principios de verano con el director deportivo y el ex director general, pero todo quedó en suspenso", dijo Nick Huoseh. "En el Bayern la situación era un poco caótica porque las cosas estaban cambiando dentro del club, así que no teníamos una referencia". Aunque su intención era continuar hablando, "nadie se nos acercó" y por eso "simplemente dejamos que las cosas siguieran su curso".

Al mismo tiempo, el representante de Alphonso Davies dejaba caer que "hay interés de muchos equipos" por el jugador. "Leo artículos en Internet, pero al final veremos qué pasa en los próximos meses. Estoy seguro de que el Real Madrid puede ser uno de los clubes que quisiera fichar a Davies, además de varios clubes de la Premier League inglesa. Todos quieren tener uno de los mejores laterales izquierdos del mundo", aseguró Nick Kuoseh en la citada entrevista.

Huoseh explicó que Davies está en contacto regular con David Alaba, el defensa central austríaco que en 2021 llegó al Real Madrid procedente del Bayern. "Jugó con Alaba durante tres años. Son amigos, siempre hablan. Davies no me cuenta toda la información de lo que ellos hablan en privado, pero estoy seguro de que a David le gustaría jugar con él otra vez", añadió.

"Son amigos, ya sabes, hablarán mucho, pero él también es amigo de otros jugadores de otros clubes, y también conoce a jugadores de otros clubes de la Premier League y La Liga".