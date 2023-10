El jugador acaba contrato en el 2025 y, por ahora, no hay conversaciones para renovar El club blaugrana está informado plenamente de su situación

Leroy Sané entra en la órbita del Barça. Según explica 'Bild', tanto el club blaugrana como el Madrid están atentos ya a la situación del jugador del Bayern, que acaba contrato en el 2025 y que en verano podría tomar la decisión de abandonar la Bundesliga. El extremo está en un momento de forma excepcional, con seis goles en ocho partidos, y el Bayern podría decidir venderle si el jugador no amplía su contrato como parece que va a suceder.

Sané es un jugador apreciado por el área deportiva blaugrana. De hecho, su nombre estuvo encima de la mesa este verano y el pasado, pero el Barça no realizó movimiento alguno por la falta de recursos económicos. Xavi quería un extremo zurdo rompedor y no hay duda que el alemán sería una pieza indiscutible en cualquier proyecto de primer nivel en Europa. Por ahora, el club blaugrana solo está informado de su situación ya que mantienen una excelente relación con su agente -es el mismo que Marcos Alonso- pero no se ha ido más allá.

El extremo está ahora en el mejor momento de su carrera deportiva y es pieza indispensable para el Bayern. Se está entendiendo muy bien con Harry Kane y mantiene buena relación con Tuchel, pero Sané ya abrió la puerta a una salida el pasado verano si llegaba una oferta importante. Finalmente se quedó, pero parece improbable que amplíe su contrato por lo que el Bayern puede verse obligado a venderle.

El Barça solo se plantearía su incorporación en el caso de que hubiese una venta potente en posiciones ofensivas. Xavi ya reclamó un extremo puro tras la salida de Dembélé y habrá que ver si Raphinha da el paso definitivo hacia adelante. Sané es una opción que sí se contempla siempre que el precio del traspaso sea razonable y el futbolista se adecuase su ficha, una de las más altas del Bayern en estos momentos.