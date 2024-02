El Real Madrid de Rudiger contra el Sevilla de Sergio Ramos. El fútbol evoluciona, los clubes permanecen y los jugadores pasan. La vuelta del alemán es la buena noticia de los blancos, que sin él han concedido dos empates en tres partidos de Liga. Quién lo iba a decir. En la otra defensa, el camero vuelve al Bernabéu, donde lideró la zaga blanca durante 16 años y 22 títulos. “Si marco, no lo celebraré”, dice el central en el regreso a su segunda casa, donde se espera sea recibido como una leyenda.

El Madrid necesita los tres puntos tras ceder cuatro de los últimos nueve para consolidar su ventaja de seis puntos sobre el Girona. “La Liga está en nuestra mano si no fallamos”, subraya Ancelotti, consciente de que en los últimos partidos han notado las bajas más que en periodos anteriores. Sobre todo, por la ausencia de Rudiger, que aporta jerarquía defensiva apoyado en Carvajal, que hoy es baja por sanción, y la solidez de Mendy, porque Nacho está defraudando.

EL MEJOR SEVILLA

El Sevilla llega en su mejor racha del curso, cuatro partidos sin perder, que infunde fe en el trabajo de Quique Sánchez Flores, en una temporada aciaga de los hispalenses. “Tenemos la oportunidad de confirmar lo que hemos hecho”, apunta el técnico madrileño, cuyo trabajo les aleja siete puntos de los puestos de descenso, con los que flirteaba cuando se hizo cargo del equipo en la jornada 18.

Ramos vuelve al Bernabéu de sevillista / Efe

Y no lo ha tenido fácil, porque las lesiones también han limitado sus recursos, pero ha sabido revertir la situación imponiendo una filosofía positiva: “Hay que convencer a los jugadores de que son buenos, mejor de lo que han sido hasta ahora y que pueden salir adelante. Es un proceso incómodo, lastrado por muchas cosas, pero estamos en un momento más alegre, los jugadores disfrutan más de su profesión, que es lo que debería ser”.

BATALLÓN DE BAJAS

Entre los dos equipos suman 14 bajas para el partido de esta noche. Joselu es el último en unirse al carro madridista, en el que están Bellingham, Courtois, Militao, Alaba y los sancionados Carvajal y Camavinga.

El regreso de Rudiger es más importante de lo que pueda parecer, porque devuelve a cada jugador a su sitio. Sitúa a Tchouameni en el centro del campo para dar aire a una medular que también quedaba tocada sin Camavinga. Solo falta Bellingham para que Ancelotti recupere a los habituales, pero hoy saldrá con un once reconocible. El italiano cuenta, además, con Kroos y Rodrygo en el once tras ser suplentes en Vallecas, y con Mendy, que no jugó por sanción.

Rudiger, líder de la defensa madridista / Efe

CON OCAMPOS

Quique también tiene su tropel de ausentes y algunos importantes como Acuña, uno de los puntales del equipo desde que se hizo cargo del banquillo. Lamela, Marçao, Bakio, Agoume, Mariano y Gudelj, que ha intentado llegar, pero no lo ha conseguido, son bajas. Sí recupera a Ocampos para afilar la banda izquierda, a Nianzou y a Kike Salas para conformar un once continuista que busca ganar en el Bernabéu donde lleva desde 2008 sin hacerlo.

Las tres claves para ganar al Madrid para Quique son: “Hacer un gran partido, tener una pizca de suerte y aprovechar tus momentos”. Lo tiene claro, lo mismo que Ancelotti, que espera que su equipo recupere la solidez defensiva perdida.