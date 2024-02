Ancelotti pide paciencia con Güler pero avisa: "Ya está al nivel para jugar"

"Me pone contento ver que aquí todos tenéis la capacidad de hablar siempre del futuro, pero yo tengo un partido mañana y no sé ni lo que haré el lunes". Carlo Ancelotti sabe manejarse muy bien en las ruedas de prensa cuando se acumulan nombres que pueden distraerle de los objetivos más inmediatos.

El Madrid se encuentra en una situación privilegiada en la Champions y en LaLiga, pero Ancelotti sabe que un mal resultado puede alterar una buena dinamica y se mostró ambicioso en la previa del duelo ante el Sevilla.

"No hacemos cuentas, tenemos una ventaja que hay que aprovechar. La liga está en nuestra mano y cada partido es muy importante. Cuanto antes lleguemos a los 80 puntos más cerca estaremos".

Un encuentro que tendrá en Sergio Ramos, de vuelta al Bernabéu, a uno de sus grandes protagonistas. Ancelotti no tiene dudas sobre el recibimiento de la afición a una leyenda.

"Para mí ha sido un capitán fantástico y un ejemplo de personalidad, carácter y calidad. He tenido la suerte de tener capitanes de carácter como Maldini, Ramos y John Terry. Jugadores así siempre son una ayuda para cualquier equipo".

Ancelotti recupera para este a encuentro a Mendy tras superar su sanción y Rüdiger, de quien el técnico avanzó que será titular. "Está muy bien y será titular. Tchouaméni lo ha hecho muy bien pero vuelve Antonio y eso nos da confianza".

Los grandes nombres en clave futuro

Arda Güler está siendo uno de los grandes nombres de esta temporada del Madrid, aunque en su caso más por las expectativas que por su aportación al equipo.

Ancelotti fue claro sobre la situación del futbolista. "Solamente es una cuestión de competencia. Tengo que elegir once jugadores y debido a las lesiones ha perdido mucho tiempo y le ha costado entrar en el once. Pero es muy joven, debe tener paciencia y ahora está con el nivel para poder jugar".

Otro de los nombres propios de la semana ha sido Kroos, que volverá a competir con Alemania, un asunto que no cree que afecte su rendimiento en el Madrid.

"La decisión no le va a afectar su rendimiento muy alto en el Real Madrid. Yo no voy a aconsejarle lo que tiene que hacer: no es mi hijo. Tiene toda la capacidad mental para elegir su futuro", destacó el técnico.