Sergio Ramos: "Si marco ante el Madrid, no lo celebraré"

Sergio Ramos ya vivió en sus carnes lo que es enfrentarse a su exequipo, el Real Madrid, en octubre. Aquel partido se saldó con un empate insuficiente para ambos equipos (1-1). Meses después se vuelven a ver las caras en posiciones bastante contrarias. El Sevilla lucha por distanciarse del descenso, mientras que el Madrid quiere seguir consolidando el liderato en solitario.

El camero ha sido un jugador muy importante en la entidad 'merengue' con un palmarés tremendo que lo ha elevado como uno de los mejores centrales de los últimos años. Este regreso a Nervión donde empezó todo le devuelve a sus orígenes, pero en una situación nada fácil. Teniendo en cuenta que ha estado compitiendo por títulos importantes en las últimas temporadas, la realidad de la entidad 'hispalense' se encuentra muy lejos de volver a tocar metal.

Cuestión de confianza

Si bien la dinámica de resultados estaba siendo compleja, la victoria en Vallecas (1-2) y en casa ante el Atlético de Madrid (1-0) ha sido un 'chute' de adrenalina para recuperar la confianza de un equipo que no va sin un rumbo definido. Jugadores como Isaac Romero, junto con Youssef En-Nesyri forman una sociedad que le está brindando alegrías a los sevillistas y que de igual manera esperan poder seguir celebrando estas sensaciones en el Santiago Bernabéu este domingo 25 (21.00 horas).

SEVILLA ATLÉTICO DE MADRID / Julio Muñoz

Ramos, consciente de la magnitud del partido ha hecho unas declaraciones en DAZN para valorar lo que supone para él volver a la que fue su casa durante 16 temporadas: "Me voy a sentir como en casa porque son muchos años los que he pasado allí, con los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la afición, de mis compañeros. Será un momento único y emotivo".

A lo que añadiría: "si marco, no lo celebraré, pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos. Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid". De cara a la próxima temporada no ha querido dar pistas, ya que no piensa en lo que pueda pasar mañana, porque está feliz. Al final, expresa que no sabe si el año que viene estará o se irá. Además, cataloga su vuelta a Sevilla como un "privilegio", en el que fue el equipo que lo formó como jugador.