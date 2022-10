El Mundial de Qatar mediatiza a Benzema

El Balón de Oro quiere estar con Francia el próximo mes en Qatar después de perderse el de Rusia 2018 por el ‘caso Valverde’ Prioriza su recuperación para llegar en forma, el Real Madrid y Ancelotti le apoyan y le esperan en la segunda parte de la temporada

Al Real Madrid le quedan cuatro partidos para cerrar la primera etapa liguera, y sus internacionales miran de reojo el Mundial de Catar, que arrancará en menos de un mes. Uno de ellos es Karim Benzema, que con 34 años quiere estar con la selección francesa después de perderse el de Rusia 2018 por el ‘caso Valverde’. Aquel escándalo hizo que Didier Deschamps no le convocara, pero aquel mal sueño se acabó. Ahora se dispone a jugar su segundo Mundial después del de Brasil 2014, en el que disputó cinco partidos, marcó tres goles y Francia cayó en cuartos 1-0 contra Alemania.

Será el premio final para un jugador que ha hecho época y que tuvo su recompensa hace unos días en la capital de su país con el Balón de Oro. Un reconocimiento a un futbolista diferente, que disfruta jugando al fútbol y haciendo jugar a sus compañeros. Si a todo eso añade éxitos colectivos alcanza la felicidad, algo que ha conseguido en sus trece años en el Real Madrid con el que lo ha ganado todo. “Después de tanto tiempo jugando con Cristiano, ser la estrella del equipo es muy importante para él y yo estoy contento de poder ayudarle”, subraya un Vinicius que ha crecido en Europa a la sombra del lionés.

PERJUDICADO POR LAS LESIONES

Benzema trabaja sin descanso para superar una lesión desde hace casi dos meses. El 6 de septiembre sufrió una microrrotura en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. Se perdió tres partidos y aprovechó la ventana de selecciones para no perderse más y volver para jugar ante Osasuna y el Shakhtar. Pero su recuperación no fue plena, por lo que descansó ante el Getafe para enlazar otros tres partidos y notar fatiga muscular que le dejó fuera de los dos últimos. Una situación delicada a 23 días del inicio del Mundial de Catar. Karim no quiere que le ocurra lo que a Varane, que una inoportuna lesión deja en el aire su participación.

El jugador no quiere forzar, quiere llegar a tope al campeonato y tanto el club como Ancelotti le apoyan en su objetivo. Será las sensaciones que tenga para decidir si juega o no los partidos que quedan antes del parón. El italiano ha encontrado en Rodrygo un relevo efectivo, que se mueve como el francés en la posición de delantero centro. El brasileño ha cubierto las expectativos con su técnica, velocidad, precisión y goles hasta el punto de que no han echado de menos al francés. El objetivo es que Benzema esté preparado para hacer frente a la segunda etapa de la temporada, cuando se juegan los partidos de la verdad que dan o quitan títulos.