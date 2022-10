Ancelotti: "Vinicius va a jugar, porque no está cansado"

"El profesor Karim ha enseñado a Rodrygo cómo tiene que jugar un delantero en estos momentos" "¿La renovación de Marco Asensio? Ahora habrá un parón largo y puede ser un buen momento para hablar de eso"

Vinicius, Marco Asensio, Karim Benzema y Rodrygo fueron los nombre propios que aparecieron en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al Leipzig-Real Madrid en el que el conjunto blanco puede certificar la primera plaza del Grupo F de la Champions League.

El veterano técnico italiano habló con la claridad que le caracteriza y no tuvo reparos en desvelar que Vinicius no va a entrar en las rotaciones: "Vinicius va a jugar, porque no está cansado". También fue muy directo cuando le preguntaron por la adaptación de Rodrygo a la posición de delantero centro, señalando a Karim Benzema como responsable de la mejora experimentada por el joven atacante brasileñó: "La movilidad del delantero centro es muy importante para nosotros y Rodrygo la tiene. El profesor, que es Karim, ha enseñado a Rodrygo. Viendo a Karim entiendes cómo tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid en estos momentos".

Ancelotti también fue muy directo al analizar una de las patatas calientes que tiene en el vestuario, Marco Asensio, cuya renovación causa debate tanto en los madridistas como en el seno del club. El italiano no se mojó sobre si quiere la continuidad del balear, pero apuntó que este inicio de temporada no era un buen momento para abordar el asunto: "El club sabe lo que pienso de Marco Asensio y el jugador también. Hay muchos jugadores que acaban contrato a final de temporada. Ahora hay un parón largo y puede ser buen momento para hablar de eso. Ahora y en este inicio de temporada no es el momento. Hay tiempo para hablar y Asensio es uno de estos jugadores".

Sobre el papel residual que está deparando a Marco Asensio, se limitó a conmentar: "Lo que le pido a un jugador que juega menos que sea un profesional y que aguante los momentos difíciles. Esto es lo que está haciendo Asensio y los que no juegan. Ahora tenemos bajas y alguno va a tener la oportunidad de aportar al equipo".

"El objetivo ante el Leipzig es olvidarse de la fase de grupos"

Analizados estos casos puntuales, Ancelotti se centró en el encuentro ante el Leipzig: "El objetivo es claro: hacer un buen partido para acabar primeros de grupo y olvidarse ya de esta fase de grupos. Tenemos la oportunidad de hacerlo y estamos concentrados en ello", explicó un Ancelotti que no cree que las ausencias por lesión de Karim Benzema y Luka Modric para mañana tengan el Mundial como trasfondo: "No creo que los jugadores piensen en el Mundial. Piensan en llegar bien y eso se logra teniendo continuidad en tu equipo., Son pequeñas cosas y no queremos arriesgar, porque es mejor perder a Benzema y Modric por un día que por un mes. Todos, incluído Ceballos y Mariano volverán domingo".

El veterano entrenador italiano tiró de ironía ante la insistencia sobre la cercanía del Mundial y las posibles lesiones: "Las lesiones existen en el fútbol. Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá. Te puedes lesionar en un entenamiento, en un contacto con un compañero... no se puede hacer nada. No creo que los jugadores estén preocupados por ello, porque todos quieren entrenar. Si alguien no quiere entrenar te puedes quedar en casa, porque hay muchas películas y series buenas para ver por televisión".

En este sentido, Ancelotti aseguró que iban a salir a jugar ante el Leipzig como si no tuvieran la clasificación asegurada: "En este club todos los partidos son importantes. En todos tienes que mostrar lo mejor de tí mismo. Falta poco para el parón, lo hemos hecho bien y el objetivo es acabar bien este tramo de la temporada que no decide nada, pero que te deja en una buena posición para cuando se retome la competición".

Eso sí, el técnico del Real Madrid se mostró crítico con el calendario: "Es un período de temporada muy intenso en el que jugamos muchos partidos, para mí demasiados. Lo estamos aguantando bien, pero como todos los equipos tenemos algunos problemas en forma de bajas. Es normal cuando juegas siempre cada tres días, pero el Mundial llega en el momento justo".