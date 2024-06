Wilander carga contra Sinner: "Alcaraz es más fuerte"

Desde esta semana, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz encabezan la clasificación de la ATP como los dos mejores tenistas del planeta. Concretamente, el italiano ha alcanzado por primera vez en su carrera el número uno, un hecho histórico para Italia, que nunca había visto a un jugador de los suyos en la cima de este deporte.

Ambos tenistas se vieron las caras en las semifinales de Roland Garros. Un duelo en el que acabó alzándose Alcaraz como ganador, tras más de cuatro horas de partido y cinco sets. Tras la victoria del español, se reavivó el debate de quién es el jugador que está llamado a dominar el deporte en los próximos años.

Mats Wilander, ex número uno del mundo y comentarista de televisión, se decanta por 'Charly': "Alcaraz ha demostrado que no necesita jugar su mejor tenis para ganar. Podrá ganar muchos más Grand Slams gracias a su juego agresivo y al gran coraje que demuestra en los puntos importantes. El partido siempre depende de su actuación. Sinner es el número uno solo para el ordenador, Alcaraz es más fuerte".

Tras levantar el título de Roland Garros después de una final épica ante Alexander Zverev, el murciano se coloca con tres Grand Slams en su palmarés, dos más que Jannik Sinner, que consiguió su primer grande en el Open de Australia de este año contra Daniil Medvedev.

¡Arranca la gira de hierba!

Ambos tenistas iniciarán la próxima semana la gira de hierba, cada uno en un torneo preparatorio para Wimbledon diferente. En el caso de Sinner, el italiano participará en Halle, torneo que no pudo finalizar en 2023 por lesión, y Alcaraz lo hará en Queen's, donde defenderá título.

El español tendrá el gran reto de ganar tanto en Queen's como en Wimbledon si no quiere perder puntos en el ranking y alejarse del número uno del mundo. Aun así, en caso de lograr la hazaña del año pasado, no acabará la gira de hierba en lo más alto, ya que Sinner no defiende una gran cantidad de puntos.