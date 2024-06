Hansi Flick da el OK al fichaje de Joao Félix por el Barça

Joao Félix seguirá en el Barça si se acaba de cerrar el acuerdo de cesión con el Atlético de Madrid. Hansi Flick no solo ha dado el OK total a su continuidad en el equipo blaugrana sino que está convencido de que puede ser una de las piezas importantes del nuevo proyecto. El entrenador alemán lleva mucho tiempo realizando informes del juego del equipo y no entiende la poca participación que ha tenido el portugués en el tramo final de la temporada cuando le ve un jugador decisivo. Todo dependerá de que las condiciones económicas sean favorables aunque cuenta con él sí o sí.

El presidente del Barça, Joan Laporta, explicó hace unos días que Flick ya intentó su fichaje para el Bayern al considerar que Joao Félix era una buena oportunidad de mercado. Le ve un jugador ideal para romper líneas por el centro y crear superioridades ofensivas. Un complemento muy bueno para los desmarques ofensivos de Lewandowski, algo que funcionó bien en los primeros encuentros de este curso pero que fue a menos a partir del mes de enero.

El entrenador alemán podría haber hablado ya con el propio Joao Félix para explicitar sus planes de futuro y dejarle claro que va a apostar por él. Los dos se conocen y Flick tiene claro que va a dar un paso adelante por un futbolista que crea ciertas dudas en el entorno pero al que le ha faltado ritmo esta temporada. Y es que el nuevo entrenador del Barça considera que Joao Félix debería jugar con más regularidad para mantener su chispa sobre el terreno de juego. De hecho, sus problemas en el Atlético de Madrid comenzaron cuando empezó a alternar con el banquillo ya que suele ser un futbolista que desconecta.

El reto de Flick será conectar a Joao Félix en el equipo. Y no tiene duda. En el Barça una de las cosas que no gustaron de Xavi fue el ostracismo del jugador en la segunda fase de la temporada cuando el propio entrenador acabó dando el OK a su incorporación en verano. Es cierto que no era su primera opción pero accedió a incorporarle y en los primeros partidos le hizo rendir para abandonarle luego en el banquillo y utilizarle en partidos intrascendentes. Joao Félix no fue titular en ninguno de los compromisos clave de la temporada a pesar de que había marcado goles vitales: dos ante el Atlético y uno contra el Oporto.

Tanto el futbolista como el entorno de Joao Félix están agradecidos al rescate que ha hecho Flick del jugador. Xavi Hernández había pedido su baja en el proyecto a pesar de que el director deportivo, Deco, siempre había reconocido que iban a contar con él. El delantero ya sabe de las intenciones del Barça y está dispuesto a darlo todo en la que considera que puede ser la temporada más importante de su carrera. Con la confianza de un entrenador piensa que podrá dar su mejor versión. Curiosamente, Flick tendría bastante más clara la continuidad de Joao Félix que la de Cancelo ya que cree que el Barça ha sufrido demasiado en los laterales.

A partir de ahora, es el agente de Joao Félix, Jorge Mendes, el que debe realizar el trabajo para prolongar su cesión. En el Atlético hay cierta prisa aunque la Eurocopa va a dar cierto colchón de tiempo para todas las partes. Y es que los colchoneros no quieren ni incorporar al futbolista para que realice parte de la pretemporada con el equipo. Consideran que crearía un lío inncecesario y van a intentar evitarlo a toda costa porque Simeone no dese ni verle.

El club blaugrana no piensa pagar más de lo que ha abonado esta temporada y está abierto a estudiar todo tipo de fórmulas, pero cree que tiene la sartén por el mango ya que Joao Félix desea continuar en el Barça y va a rechazar todas las demás ofertas que le lleguen durante el verano. Están condenados a entenderse y lo harán cuando el Barça tenga el límite salarial suficiente para ello. Joao también hará un esfuerzo para seguir tal y como realizó el curso pasado. Y ahora más con Flick, un técnico que, al parecer, sí que puede apostar por él en el once titular. Esa es su idea.