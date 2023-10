Las difíciles rotaciones de Ancelotti para recibir a Osasuna

Intentará dar descanso tras los exigentes partidos de Girona y Nápoles, y ante una ventana de selecciones que se llevará a sus hombres más importantes Modric apunta a la titularidad, pese a que se va con Croacia, mientras que Valverde, Bellingham, Tchouameni, Rodrygo y Rudiger acumulan muchos minutos

Carlo Ancelotti está midiendo con más tiento la repartición de minutos esta temporada. No quiere que le ocurro lo del año pasado, que llegó a enero con sus principales piezas agotadas por la sobrecarga de partidos. Cuando quiso reaccionar fue tarde para optar a la Liga y a la Champions. Este año está rotando y dando descansos, como lo demuestra que ningún jugador ha sido titular en los 10 partidos que han disputado. Ante Osasuna debe valorar el estado físico de algunos de ellos tras el doble esfuerzo de Girona y Nápoles y en puertas de la ventana para las selecciones que se llevará a su bloque principal.

El italiano tiene la misión de elegir un once de garantías, pero, también, de proteger a los jugadores que están más cargados. Su mayor error hasta ahora ha sido con Alaba. El central de 31 años jugó de manera continuada los siete primeros partidos completos de los blancos, intercalando otro y medio con Austria. Tras el derbi, volvió a ser titular contra Las Palmas y se lesionó a los 42 minutos. El austriaco fue baja en Gerona y Nápoles y aunque se le echó de menos, Nacho volvió a cumplir como relevo de garantías. Ante Osasuna hay varios jugadores expuestos a que sigan los pasos del austriaco.

EXIGENCIA MÁXIMA CON SUS SELECCIONES

Todos los futbolistas quieren jugar siempre y al entrenador le transmiten que están en condiciones de hacerlo, no quieren perderse ni una pachanga. Pero el staff técnico maneja los datos que deberían respetar para evitar lesiones. Jugadores como Bellingham, Tchouameni, Valverde, Rudiger e incluso Rodrygo acumulan muchos minutos en sus piernas, aunque alguno haya descansado de manera puntual. Todos son internacionales y se irán con sus selecciones el lunes para jugar dos partidos que serán igual de exigentes que si lo hacen con el Real Madrid.

Hay casos como el de Rudiger con el que tiene que asumir riesgos al no tener centrales. Nacho está sancionado y Alaba podría no llegar. Ancelotti no puede permitirse el lujo de prescindir del alemán, salvo que tenga problemas físicos y tampoco pueda jugar. Otros jugadores como Modric, que se irá con su selección, llega descansado, o Kroos, que renunció a jugar con Alemania y descansará durante el parón. Vinicius, Carvajal, Camavinga, Nacho, Joselu, Lucas Vázquez, Ceballos, Fran García, Brahim y Mendy llegan al partido menos cargados, aunque algunos de ellos también doblarán con sus selecciones. Ancelotti tiene la difícil elección de hacer rotaciones, pero con garantías de éxito.