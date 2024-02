En Inglaterra dan por hecho un acuerdo verbal Real Madrid - Alphonso Davies

El Real Madrid parece que se habría puesto líder en la carrera para contratar a Alphonso Davies. El lateral del Bayern de Múnich termina contrato la temporada que viene y es, juntamente con Kylian Mbappé, uno de los máximos objetivos para Florentino Pérez. Y según informa el medio inglés 'The Athletic', club y jugador habrían llegado a un acuerdo verbal para su incorporación este verano o el siguiente.

Los blancos hace tiempo que están en contacto con el canadiense para reforzar el lateral izquierdo, y desde el inicio le han pedido que no renueve su contrato con el club bávaro que expira en 2025. En las últimas semanas, según 'The Athletic', ha habido varias reuniones, incluida una presencial en Madrid que han acelerado el fichaje.

El conjunto blanco tiene dos vías posibles encima de la mesa para conseguir a su nuevo lateral. La primera sería incorporarlo esta temporada, al quedarle tan solo una temporada de contrato los bávaros podrían acceder a un traspaso con un coste menor a su valor de traspaso, un movimiento muy parecido al de Toni Kroos en 2014. El canadiense está valorado en 70 millones de euros, aunque la intención del club blanco sería ficharlo por menos de 40 'kilos'. Si no se llegase a un acuerdo con el club alemán, el Madrid pretende que llegue libre en el verano del 2025, como Alaba en 2021.

Alphonso Davies, vinculado al Real Madrid / SPORT

El Bayern de Múnich no ha hablado aún con ningún equipo interesado, ya que están centrados en convencer al jugador para que renueve. Aun así, los bávaros no quieren perder al jugador sin recibir ningún dinero a cambio, y parece ser que si no consiguen renovarlo, accederán a negociar por el canadiense.

El FC Barcelona también está en la carrera por Alphonso Davies, jugador al que pudo fichar en 2019, pero según el medio inglés, la intención del jugador sería la de ir al Real Madrid y no hacer caso a la oferta azulgrana ni a las que tiene de la Premier League.

Con la incorporación de Davies el conjunto blanco reforzaría una posición en la que ni Ferland Mendy, ni Fran García están terminando de convencer a la afición merengue.