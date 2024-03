El Real Madrid doblará el sueldo a Lunin

Al margen de cómo se resuelva el 'culebrón Mbappé', la dirección deportiva del Real Madrid trabaja para cerrar la carpeta de las renovaciones. Cuatro futbolistas acaban contrato: Toni Kroos, Lucas Vázquez, Nacho y Luka Modric.

El alemán ya ha comunicado al club que continuará una temporada más, después de haber concretado también su regreso a la selección de Alemania para disputar la Eurocopa que acogerá su país este verano.

El Real Madrid también tiene la intención de prolongar los contratos de Lucas Vázquez y Nacho un año más. Y el que parece que tiene más opciones de cambiar de aires es Modric, que no está del todo satisfecho con el papel secundario que le ha reservado Carlo Ancelotti esta temporada.

Pero además de los cuatro veteranos de la plantilla, el Real Madrid tiene una patata caliente por resolver en la portería. La nueva lesión de Thibaut Courtois ha convertido en prioritaria la continuidad de Andriy Lunin, que le ha ganado claramente la partida a Kepa Arrizabalaga en ese pulso que han mantenido por ocupar el puesto del internacional belga.

Después de seis años a la sombra de Courtois, Lunin parecía tener decidido cambiar de aires. Y no solo por ese ostracismo al que se veía abocado. Si no por la poca valoración que ha estado recibiendo del club. No en vano, el ucraniano es el futbolista peor pagado de la plantilla, con solo dos millones brutos anuales de ficha.

Estos dos factores hacían que Lunin estuviera receptivo a ofertas. Y el Arsenal se había postulado para ofrecerle un puesto en su plantilla. El Real Madrid ha reaccionado y le ha planteado una propuesta de renovación que dobla sus emolumentos.

Lunin valora más el aspecto deportivo, pero contempla el paso que ha dado el Real Madrid como positivo y esta abierto a estudiar esa propuesta. Los caminos entre el portero y el Real Madrid parecen acercarse y el anuncio del acuerdo puede llegar de manera inminente.