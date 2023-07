El Real Madrid deja la puerta abierta a más altas y bajas

En la web oficial del club madridista la plantilla de la temporada 2023/2024 aparece con el adjetivo de "provisional" Ancelotti cuenta con 24 jugadores para iniciar la temporada, pero Odriozola está en la rampa de salida y Mbappé no está descartado

El Real Madrid se ha puesto manos a la obra este lunes con las preceptivas pruebas físicas y médicas, aunque su técnico, Carlo Ancelotti, solo tiene de momento a su disposición a once jugadores del primer equipo. El italiano es consciente que la plantilla no está cerrada todavía, pese a que el club madridista insista en filtrar que no habrá más incorporaciones tras cerrar los fichajes de Jude Bellingham, Fran García, Joselu y Arda Güller. Solo hay que fijarse en el adjetivo de 'provisional' que acompaña a la plantilla de la temporada 2023/2024 que aparece actualmente en la web oficial del Real Madrid.

Ancelotti cuenta en estos momentos con 24 jugadores para iniciar la temporada e incluso no tiene problemas para cubrir las ocho plazas de "jugadores formados localmente" en la lista A que deberá enviar a la UEFA para disputar la Champions League.

La duda se centra en si se producirá alguna salida en las semanas que faltan para que se cierre el mercado estival de fichajes y, sobre todo, en si llegará el codicionado delantero centro que permita cubrir el enorme hueco que ha dejado en la plantilla la salida de Karim Benzema.

En la rampa de salida está el lateral Álvaro Odriozola, que está cerrando su regreso a la Real Sociedad. Mientras que en el capítulo de incorporaciones todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos en torno al delantero Kylian Mbappé. El Real Madrid esperaba al francés en 2024, aunque su situación en el PSG es una incógnita y todo puede suceder.

PRIMER ENTRENAMIENTO

De momento, Ancelotti empezará los entrenamientos esta tarde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con doce jugadores. Tal y como estaba previsto se han incorporado Odriozola, Lucas Vázquez, Mendy, Kroos, Vallejo, Ceballos, Brahim Díaz, Fede Valverde y Bellingham, y también se han presentado antes de hora los internacionales Arda Güller, Andriy Lunin y Fran García, que han optado por no completar todas sus vacaciones.

Durante los próximos diez días paulatinamente se irán incorporando el resto de jugadores internacionales (Carvajal, Nacho, Joselu, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Alaba, Rüdiger, Courtois, Militao, Vinicius y Rodrygo.